Ein Spin-off der ETH Zürich will Elektrobusse künftig kabellos aufladen - über die Räder. Das löst ein altes Problem des induktiven Ladens. Nur die Reifen müssen dafür komplett neu gebaut werden. Das Schweizer Unternehmen Winduction, ein Spin-off der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich (ETH), hat ein kabelloses Ladesystem für E-Busse entwickelt, das die Batterie über die Räder auflädt. Das System heißt "Wheel-based Induction". Damit umgeht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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