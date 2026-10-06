Brixton Metals: Spektakuläre 3.386 g/t Silber - Erst-Ressource rückt näher

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Brixton Metals trifft auf dem Langis-Projekt erneut auf hochgradiges Silber. Drei Bohrgeräte sollen jetzt die Basis für die erste Ressourcenschätzung schaffen.

Brixton Metals (TSX-V: BBB; WKN A423P0) liefert auf dem vollständig kontrollierten Langis-Silberprojekt in Ontario weiterhin exzellente Bohrergebnisse. Das historische Silbercamp Cobalt erweist sich bei der Untersuchung mit modernen Explorationsmethoden einmal mehr als Volltreffer. Denn die jüngsten Resultate aus 28 Bohrlöchern zeigen in mehreren Zielbereichen sehr hochgradige Silberabschnitte.

Ein absolutes Highlight lieferte dabei das Bohrloch LM-26-449 mit Spitzenwerten von bis zu 3.386 g/t Silber. Die Strategie, die bekannte Mineralisierung systematisch über das gesamte Projektgebiet auszuweiten, geht auf - und die erste Mineralressourcenschätzung rückt näher.

Brixton Metals beschleunigt die Exploration

Um das Tempo zu erhöhen, hat Brixton Metals mittlerweile ein drittes Bohrgerät in Betrieb genommen. Das ambitionierte Ziel: 9.000 Bohrmeter pro Monat. Bislang wurden im Jahr 2026 bereits knapp 40.000 Meter in 182 Bohrlöchern absolviert. Chairman und CEO Gary R. Thompson sieht in dieser hochdichten Bohrstrategie den Schlüssel zum Erfolg, um die Basis für die angestrebte erste Ressourcenschätzung zu legen.

Das Projekt, rund 500 Kilometer nördlich von Toronto gelegen, punktet neben den geologischen Ergebnissen vor allem mit seiner erstklassigen Infrastruktur. Ein ganzjähriger Straßenzugang, Strom, Bahnanschluss und eine nahegelegene Raffinerie sind bereits vorhanden. Konzeptionell visiert Brixton hier ein Explorationsziel von 1,0 bis 2,0 Millionen Tonnen mit 400 bis 800 g/t Silber an (wobei aktuell noch keine definierte Ressource vorliegt).

Shaft 6 South East: Neue Entdeckung liefert Kilogramm-Gehalte

Die spannendsten Neuigkeiten stammen aus dem Bereich Shaft 6 South East (S6-SE). Diese erst kürzlich entdeckte Zone verzeichnete historisch keinen Abbau. Die aktuellen Bohrungen belegen nun eine südliche Fortsetzung der Mineralisierung und untermauern das immense Potenzial dieses Gebiets.

Die Highlight-Bohrungen auf einen Blick:

LM-26-449 (S6-SE): 23,50 Meter mit 348 g/t Silber (ab 203 m Tiefe). Darin enthalten sind hochgradige 4,00 Meter mit 1.975 g/t Silber und ein Spitzenabschnitt von 2,00 Metern mit 3.386 g/t gediegenem Silber.

LM-26-412 (Shaft 6 West): 6,45 Meter mit 667 g/t Silber (ab 124,65 m Tiefe). Dieser Abschnitt beinhaltet 3,19 Meter mit 1.339 g/t Silber sowie 1,00 Meter mit 3.570 g/t Silber.

LM-26-442 (Shaft 6 zentral): 9,00 Meter mit 222 g/t Silber (ab 119 m Tiefe), inklusive 0,50 Metern mit 1.605 g/t Silber.

Neben den reinen Gehalten ist eine weitere geologische Beobachtung für die zukünftige Exploration entscheidend: Brixton fand disseminiertes (fein verteiltes) gediegenes Silber unmittelbar neben den klassischen Adern. Dies könnte bedeuten, dass die mineralisierten Zonen (Hüllen) deutlich breiter sind als in den rein aderfokussierten historischen Modellen angenommen.

Während auch in Shaft 6 East Silber gefunden wurde (z.B. LM-26-433 mit 10,50 Metern zu 86 g/t Silber), verlagert das Unternehmen seinen Fokus hier aufgrund der Tiefe der Treffer und einer noch fehlenden klaren Kontinuität vorerst auf flachere Zonen.

Mit einer historischen Produktion von 10,4 Millionen Unzen Silber (bei enormen Gewinnungsraten von 88 bis 98 Prozent) verfügt Langis bereits über einen eindrucksvollen Track-Record. Brixton Metals nutzt nun modernste Methoden, um diese Datenbasis systematisch zu verdichten und die Ausdehnung der hochgradigen Silbermineralisierung für eine aussagekräftige Ressourcenschätzung präzise zu kartieren.









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