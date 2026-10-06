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Intellias bringt "Agentic ServiceOps" auf den Markt und erweitert Service Desk und Infrastruktur um kontrollierte KI-Agenten



06.10.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CHICAGO, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Intellias , ein globaler Partner für KI-gestützte Produktentwicklung und digitale Lösungen, bringt heute Agentic ServiceOps auf den Markt - einen Managed-IT-Service, der kontrollierte agentenbasierte KI im gesamten IT-Servicemanagement (ITSM) und IT-Betriebsmanagement (ITOM) einsetzt, vom Service Desk bis hin zur dahinterstehenden Infrastruktur. Damit unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, mehr IT-Aufgaben durchgängig zu lösen und so den Zusammenhang zwischen steigender Komplexität und steigenden Kosten zu durchbrechen. Agentic ServiceOps von Intellias ergänzt die bestehenden IT-Service-Management- und IT-Operations-Management-Umgebungen der Kunden um eine intelligente Orchestrierungsschicht und baut dabei auf den bereits genutzten Systemen auf, anstatt diese zu ersetzen. Aufträge werden erfasst, mit Informationen zu Identität, Assets und Servicehistorie angereichert und bereits bei der Erfassung klassifiziert. Für Kunden bedeutet das: Mehr Aufgaben werden bereits beim ersten Kontakt gelöst, wodurch weniger Hin- und Herwechsel zwischen den Ebenen erforderlich ist;

es gibt weniger Eskalationen und wiederholte Tickets, da das System die Muster des Unternehmens lernt;

der steigende Bedarf wird aufgefangen, ohne dass die Mitarbeiterzahl im gleichen Maße wächst. "Jedem Unternehmen wird suggeriert agentenbasierte KI wird seine IT steuern." Nur sehr wenige haben die Lösung bereits im Produktiveinsatz gesehen. Wir haben Agentic ServiceOps zunächst auf unseren Service Desk und unsere Infrastruktur angewendet und setzen es nun für Kunden ein. Agenten lösen Anfragen bereits bei der Erfassung, korrelieren Vorfälle über Monitoring und Cloud hinweg und übergeben den Technikern fertige Fälle statt roher Warnmeldungen - innerhalb der vom Unternehmen festgelegten Rahmenbedingungen." Der Service vereint drei Elemente:Leon Melamed, VP, Global Cloud Strategy bei Intellias. Der Service vereint drei Elemente: Intelligent Orchestrator Layer;

funktionsübergreifende Teams aus agentenbasierten KI-Ingenieuren, die zielgerichtete Agenten entwickeln und verwalten;

zertifizierte Techniker, die rund um die Uhr in den Regionen EMEA, Amerika und APAC gemäß vereinbarten SLAs und Vereinbarungen zum Erfahrungsniveau im Einsatz sind. Innerhalb der eigenen IT-Abteilung setzt Intellias Agentic Service Operations durchgängig ein, wobei Agenten First-Line-Anfragen mit einer Klassifizierungsgenauigkeit von 95-96 % triagieren, klassifizieren, priorisieren und zuweisen. Für ein führendes europäisches Mobilitätsunternehmen hat Intellias KI-gesteuerte Automatisierung in mehr als 100 Geschäfts- und IT-Prozessen eingeführt und so die Support-Arbeitslast um 90 % reduziert. Das Pragmatic AI Playbook von Intellias identifiziert zudem den IT-Servicebetrieb als einen von sechs Bereichen, in denen Unternehmen ihre Investitionen in KI in messbaren geschäftlichen Nutzen umwandeln können.



"Agentenbasierte KI schafft den größten Mehrwert, wenn sie Teil der Arbeitsabläufe einer Organisation wird und nicht nur eine weitere isolierte Technologieebene darstellt." Das Ziel besteht darin, KI mit dem richtigen Kontext und den richtigen Leitplanken zu versehen, damit sie mehr operative Aufgaben übernehmen kann. "Dies ist der pragmatische Weg von KI-Experimenten hin zu zunehmend autonomen Abläufen", so Andriy Terlyha, Chief Delivery Officer und Partner bei Intellias. Agentic Service Operations steht Unternehmen ab sofort zur Verfügung, beginnend mit einem begrenzten Pilotprojekt in einem definierten Servicebereich und einer Skalierung, sobald sich die Ergebnisse bewährt haben. Informationen zu Intellias Intellias ist ein Partner für KI-gestützte Produktentwicklung und digitale Lösungen. Intellias arbeitet mit Unternehmen weltweit zusammen, um sie dabei zu unterstützen, KI-gestützte Innovationen in großem Maßstab umzusetzen und preisgekrönte Lösungen auf den Markt zu bringen. Seit mehr als 20 Jahren hat Intellias tiefgreifende Fachkompetenz in den Branchen Mobilität, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie im Einzelhandel aufgebaut. Intellias liefert klare Geschäftsergebnisse für Kunden wie HERE Technologies, ZEEKR, FinCompare, TomTom und Travis Perkins. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/intellias-bringt-agentic-serviceops-auf-den-markt-und-erweitert-service-desk-und-infrastruktur-um-kontrollierte-ki-agenten-302898293.html



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