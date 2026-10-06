EQS-News: Intellias
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CHICAGO, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Intellias, ein globaler Partner für KI-gestützte Produktentwicklung und digitale Lösungen, bringt heute Agentic ServiceOps auf den Markt - einen Managed-IT-Service, der kontrollierte agentenbasierte KI im gesamten IT-Servicemanagement (ITSM) und IT-Betriebsmanagement (ITOM) einsetzt, vom Service Desk bis hin zur dahinterstehenden Infrastruktur. Damit unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, mehr IT-Aufgaben durchgängig zu lösen und so den Zusammenhang zwischen steigender Komplexität und steigenden Kosten zu durchbrechen.
Agentic ServiceOps von Intellias ergänzt die bestehenden IT-Service-Management- und IT-Operations-Management-Umgebungen der Kunden um eine intelligente Orchestrierungsschicht und baut dabei auf den bereits genutzten Systemen auf, anstatt diese zu ersetzen. Aufträge werden erfasst, mit Informationen zu Identität, Assets und Servicehistorie angereichert und bereits bei der Erfassung klassifiziert. Für Kunden bedeutet das:
"Jedem Unternehmen wird suggeriert agentenbasierte KI wird seine IT steuern." Nur sehr wenige haben die Lösung bereits im Produktiveinsatz gesehen. Wir haben Agentic ServiceOps zunächst auf unseren Service Desk und unsere Infrastruktur angewendet und setzen es nun für Kunden ein. Agenten lösen Anfragen bereits bei der Erfassung, korrelieren Vorfälle über Monitoring und Cloud hinweg und übergeben den Technikern fertige Fälle statt roher Warnmeldungen - innerhalb der vom Unternehmen festgelegten Rahmenbedingungen." Der Service vereint drei Elemente:Leon Melamed, VP, Global Cloud Strategy bei Intellias.
Der Service vereint drei Elemente:
Innerhalb der eigenen IT-Abteilung setzt Intellias Agentic Service Operations durchgängig ein, wobei Agenten First-Line-Anfragen mit einer Klassifizierungsgenauigkeit von 95-96 % triagieren, klassifizieren, priorisieren und zuweisen. Für ein führendes europäisches Mobilitätsunternehmen hat Intellias KI-gesteuerte Automatisierung in mehr als 100 Geschäfts- und IT-Prozessen eingeführt und so die Support-Arbeitslast um 90 % reduziert. Das Pragmatic AI Playbook von Intellias identifiziert zudem den IT-Servicebetrieb als einen von sechs Bereichen, in denen Unternehmen ihre Investitionen in KI in messbaren geschäftlichen Nutzen umwandeln können.
Agentic Service Operations steht Unternehmen ab sofort zur Verfügung, beginnend mit einem begrenzten Pilotprojekt in einem definierten Servicebereich und einer Skalierung, sobald sich die Ergebnisse bewährt haben.
Informationen zu Intellias
Intellias ist ein Partner für KI-gestützte Produktentwicklung und digitale Lösungen. Intellias arbeitet mit Unternehmen weltweit zusammen, um sie dabei zu unterstützen, KI-gestützte Innovationen in großem Maßstab umzusetzen und preisgekrönte Lösungen auf den Markt zu bringen. Seit mehr als 20 Jahren hat Intellias tiefgreifende Fachkompetenz in den Branchen Mobilität, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie im Einzelhandel aufgebaut. Intellias liefert klare Geschäftsergebnisse für Kunden wie HERE Technologies, ZEEKR, FinCompare, TomTom und Travis Perkins.
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06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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