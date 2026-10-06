Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche einmal mehr im Spannungsfeld zwischen Ölpreissorgen, Zinsängsten und Inflationssorgen auf der einen Seite sowie Konjunkturhoffnungen und KI-Boom auf der anderen Seite bewegt. Dabei tendierten die Kurse der meisten Standardwerte über die längste Zeit der Woche nach unten, ehe sie sich am Freitag aufgrund eines sinkenden Ölpreises sowie eines zwischenzeitlichen Rückgangs der Anleiherenditen deutlich erholten. Wir stellen den Marktüberblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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