Die Plattform orientiert sich an fünf zentralen Prinzipien der Luftfahrt. Hunderte von Agenten sind für die Segmente der kommerziellen, geschäftlichen und militärischen Luftfahrt geplant

PARIS, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight hat heute die ersten von mehreren hundert geplanten Agenten für Jeppesen ForeFlight Airflow vorgestellt, die zentrale Aviation Operating Intelligence-Plattform des Unternehmens. Kunden können auf der Plattform eigene Agenten einbinden oder entwickeln, auf Lösungen von Jeppesen ForeFlight und Drittanbietern zugreifen oder die verschiedenen Bausteine flexibel miteinander kombinieren. Sämtliche Agenten greifen auf einen maßgeschneiderten, luftfahrtspezifischen Kontext-Layer zu. Kundendaten und Unternehmenswissen bleiben dabei völlig unter der Kontrolle des Anwenders. Das Governance-Modell basiert auf dem etablierten Safety Management System (SMS) der Branche und ermöglicht eine flexible Steuerung des Automatisierungsgrads, damit der Mensch stets die finale Entscheidungsgewalt behält.

Das Unternehmen hatte Jeppesen ForeFlight Airflow bereits im Juli als Kernstück seiner Strategie für agentische KI angekündigt. Die Plattform ruht auf fünf zentralen Grundsätzen der Luftfahrt, wobei maximale Wahlfreiheit und die volle Kontrolle durch den Kunden das Fundament bilden. Betreiber bestimmen selbst das Tempo der Einführung, den Automatisierungsgrad sowie den Einsatz der Agenten selbst - sei es durch eigene Entwicklungen, Tools von Drittanbietern, die Lösungen von Jeppesen ForeFlight oder eine beliebige Kombination dieser drei Optionen. Unabhängig vom gewählten Setup greifen alle Varianten auf dieselben zertifizierten Luftfahrtdaten sowie die jeweils geltenden Regeln des Betreibers zurück. Auf seiner jährlichen Anwenderkonferenz für die kommerzielle Luftfahrt präsentierte das Unternehmen bereits erste Agenten. Hunderte weitere befinden sich in der Entwicklung - jeweils mit dem Ziel, Umsätze zu steigern, Kosten zu senken und die wertvollsten Ressourcen einer Fluggesellschaft noch besser zu schützen.

"Unsere Branche stellt außergewöhnlich hohe Anforderungen an Sicherheit, Effizienz, Passagierkomfort und die Einhaltung weltweiter Vorschriften beim Transport von Fluggästen und Fracht. Jeppesen ForeFlight Airflow ist eine hochspezialisierte Luftfahrt-Plattform, die jeder Betreiber in seinem eigenen Tempo, mit dem gewünschten Automatisierungsgrad und einer individuell zusammengestellten Kombination aus eigenen oder unseren Agenten einführen kann", erklärt Brad Surak, CEO von Jeppesen ForeFlight. "Jede Handlungsoption zur Störungsbehebung wird innerhalb von Sekunden analysiert und bewertet, einschließlich einer transparenten Begründung für verlässliche, fundierte Entscheidungen. Genau das ist es, was Betreiber nach eigener Aussage am dringendsten benötigen."

Anstatt sich auf das bloße Erkennen allgemeiner Muster zu verlassen, analysiert Jeppesen ForeFlight Airflow die tatsächlichen operativen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im Flugbetrieb. Die Plattform profitiert von mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Luftfahrt sowie von Erkenntnissen aus über 60 Millionen Flügen, bei denen jedes Jahr auf die Produkte des Unternehmens zurückgegriffen wird. Jede KI-Empfehlung wird anhand von Fakten und Quellen sowie der zugrunde liegenden Logik belegt. Entscheidungen müssen somit nicht blind übernommen werden, sondern lassen sich nachvollziehen - die letztendliche Verantwortung verbleibt stets beim Menschen.

Die ersten Jeppesen ForeFlight Airflow-Agenten setzen direkt an drei der größten operativen Engpässe in der kommerziellen Luftfahrt an:

Mit Trip Trading kommen die Hunderttausenden Crewmitglieder, die jährlich Dienste tauschen, schneller und fairer ans Ziel. Das erhöht die Lebensqualität im aktiven Flugbetrieb und schützt Fluggesellschaften vor unvorhergesehenen Fehlzeiten und kostenintensiven Zuschlägen infolge unflexibler Tauschprozesse.

kommen die Hunderttausenden Crewmitglieder, die jährlich Dienste tauschen, schneller und fairer ans Ziel. Das erhöht die Lebensqualität im aktiven Flugbetrieb und schützt Fluggesellschaften vor unvorhergesehenen Fehlzeiten und kostenintensiven Zuschlägen infolge unflexibler Tauschprozesse. Target Mastery revolutioniert die Erstellung von Umlauf- und Dienstplänen. Planungsverantwortliche definieren lediglich die gewünschten betrieblichen Ziele - etwa Kosten, Ermüdungsschutz, Zuverlässigkeit, Umsteigezeiten oder Reserveabdeckung. Target Mastery übersetzt diese Zielvorgaben direkt in einen fertigen Plan, ohne dass Parameter mühsam durch Ausprobieren angepasst werden müssen.

revolutioniert die Erstellung von Umlauf- und Dienstplänen. Planungsverantwortliche definieren lediglich die gewünschten betrieblichen Ziele - etwa Kosten, Ermüdungsschutz, Zuverlässigkeit, Umsteigezeiten oder Reserveabdeckung. Target Mastery übersetzt diese Zielvorgaben direkt in einen fertigen Plan, ohne dass Parameter mühsam durch Ausprobieren angepasst werden müssen. Mit Augmented Ops Control unternimmt Jeppesen ForeFlight den ersten Schritt zur Bewältigung einer der anspruchsvollsten KI-Aufgaben der Luftfahrt: des Störungsmanagements. Die Lösung gibt Operations Controllern ein praxisnahes Werkzeug an die Hand, das sämtliche Handlungsoptionen zur Störungsbehebung inklusive Begründung bewertet und priorisiert - genau rechtzeitig, solange die wirtschaftlichsten Alternativen noch verhandelbar sind.





Weitere Agenten für den Geschäfts- und Militärflugbetrieb folgen in Kürze - als Teil der Strategie von Jeppesen ForeFlight, Jeppesen ForeFlight Airflow zügig über das gesamte Marktportfolio hinweg auszuweiten. Mit Blick auf den breiten Marktstart Anfang des nächsten Jahres gewinnt das Unternehmen bereits Partner aus der kommerziellen Luftfahrt für die gemeinsame Entwicklungsphase.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen in der Branche erfüllen die Agenten von Jeppesen ForeFlight Airflow fünf entscheidende Grundsätze:

Kontextbezogenes Denken : Verlässliche Arbeitsabläufe, die die Funktionsweise des Flugbetriebs grundlegend erfassen, anstatt nur vergangene Verhaltensmuster zu spiegeln.

: Verlässliche Arbeitsabläufe, die die Funktionsweise des Flugbetriebs grundlegend erfassen, anstatt nur vergangene Verhaltensmuster zu spiegeln. Zertifizierte Datenbasis : Nachvollziehbare Intelligenz, bei der jedes Ergebnis auf der behördlich anerkannten Präzision der bewährten Luftfahrtdaten von Jeppesen ForeFlight basiert.

: Nachvollziehbare Intelligenz, bei der jedes Ergebnis auf der behördlich anerkannten Präzision der bewährten Luftfahrtdaten von Jeppesen ForeFlight basiert. Lückenlose Nachvollziehbarkeit : Jede Empfehlung legt die zugrunde liegende Logik offen: von spezifischen Parametereingaben und betrieblichen Einschränkungen über geprüfte Alternativen bis hin zu verbleibenden Unsicherheiten.

: Jede Empfehlung legt die zugrunde liegende Logik offen: von spezifischen Parametereingaben und betrieblichen Einschränkungen über geprüfte Alternativen bis hin zu verbleibenden Unsicherheiten. Integration in das Safety Management System (SMS) : Nahtlose Einbindung in das etablierte Sicherheitsframework der Luftfahrt.

: Nahtlose Einbindung in das etablierte Sicherheitsframework der Luftfahrt. Menschliche Urteilskraft im Mittelpunkt: Die KI bewältigt das Datenvolumen. Kunden bestimmen das Maß an Automatisierung selbst - mit der Garantie, dass die finale Entscheidungsgewalt stets beim Menschen verbleibt.





Betreiber, die an einer Teilnahme an der Entwicklungsphase interessiert sind, finden weitere Informationen unter ai.jeppesenforeflight.com.

Über Jeppesen ForeFlight

Jeppesen ForeFlight stellt Daten, Software und Erkenntnisse bereit, die alle Segmente der Luftfahrt unterstützen. Piloten, Betreiber und Flugbesatzungen vertrauen auf uns, wenn es darum geht, jährlich mehr als 60 Millionen Flüge der Verkehrs-, Militär-, Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt zu planen, zu navigieren, zu überwachen und zu optimieren. Unsere Plattformen unterstützen die Besatzungs-, Flotten- und Flugplanung, das Streckennetz- und Betriebsmanagement sowie Cockpitlösungen. Unsere Navigationsdaten sind weiterhin der weltweite Standard. Von der Erfindung gedruckter Luftfahrtkarten vor einem Jahrhundert bis zu unserer führenden Rolle im heutigen KI-gestützten Zeitalter verbinden wir als Plattform für die Luftfahrtbranche fundierte Fachexpertise mit beispiellosen Erkenntnissen.

Medienkontakt: Brett Griffin, Jeppesen ForeFlight, Press@Jepp.com

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