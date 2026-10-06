München (ots) -Die Dreharbeiten für den fünften Teil der Kinosensation DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE haben begonnen! Gedreht wird bis Ende November an Drehorten in Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Berlin.Im neuen Teil der erfolgreichen Filmreihe, die auf der Vorlage des gleichnamigen Bestsellers beruht, feiern die Jugendlichen einen Schulball in Winterstein. Finja ist froh, dass Koalabär Sidney sie unterstützt und auf ihre kleinen Geschwister aufpassen kann. Außenseiter Zack verrät einem Unbekannten im Netz das Geheimnis der magischen Gemeinschaft - und bekommt dann selbst das Stachelschwein Zeki. Plötzlich geraten die magischen Tiere in Gefahr. Wird es die Klasse schaffen, den Tierdieb zu stellen?Kordes & Kordes Film Süd realisiert den Kinofilm, bei dem Alexandra Kordes Regie führt. Das Drehbuch schrieb sie gemeinsam mit Nicole Armbruster und Mirjam Müntefering. Die Rollen von Ida und Jo werden in Teil 5 von Eva Marlen Hirschburger und Goya Rego übernommen.LEONINE Studios bringt den Film am 30. September 2027 in die Kinos.Der Film basiert auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerreihe von Margit Auer, die allein im deutschsprachigen Raum inzwischen über 12 Millionen Mal verkauft und in 26 Sprachen übersetzt wurde.Die ersten drei Teile des Family Entertainment Franchise wurden im Jahr 2022 (Teil 1), 2023 (Teil 2) und 2024 (Teil 3) mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Besucherstärkster Film" ausgezeichnet. Teil 1 wurde zudem mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" geehrt (2022), Teil 2 in der Kategorie "Animation" nominiert (2023). Außerdem wurden die Produzentinnen Alexandra Kordes und Meike Kordes 2023 mit dem Bayerischen Filmpreis in der Kategorie "Bestes Family Entertainment" für Teil 2 gewürdigt. Teil 3 und Teil 4 wurden jeweils mit einem Bogey für über eine Million gelöste Kinotickets innerhalb von 10 Tagen ausgezeichnet, Teil 4 außerdem Anfang dieses Jahres mit dem Publikumspreis Jupiter Award als "Bester Film (Kino) National". Teil 1 erreichte 2023 in den USA die Top 20 der Kinostarts.Beim fünften Teil der erfolgreichen Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE übernimmt Produzentin Alexandra Kordes die Regie und die Rolle der Autorin. In den Hauptrollen spielen Eva Marlen Hirschburger und Goya Rego an der Seite von Leonard Conrads, Lilith Johna, Emilia Pieske, Luis Vorbach, Tomomi Themann, Thilo Fridolin Matthes, Purnima Grätz, Jakob Weingärtner, Phillis Lara Lau, Charlotte Hagenbucher, Noel Diop, Deniz Akyüz, Emmylou Nensel, Ivy Josefine Ullrich und Luzie Nadjafi. Neu mit dabei sind außerdem Rafael Luis Klein-Hessling als Zack, Hannah Schiller als Bonnie und Yoran Leicher als Felix. In den Erwachsenenrollen sind wieder Christina Große ("Alaska", "Nackt über Berlin"), Justus von Dohnányi ("Der Spitzname"), Heiko Pinkowski ("Das schönste Mädchen der Welt"), Meltem Kaptan ("Horst Schlämmer sucht das Glück") und Milan Peschel ("Asterix und das Königreich Nubien") zu sehen. Neben den schon bekannten Synchronstimmen Rick Kavanian ("Die Schlümpfe: Der große Kinofilm") als Chamäleon Caspar, Sophie Rois ("Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen") als Elster Pinkie, Axel Stein ("Spieleabend") als Pinguin Juri, Katharina Thalbach ("Sing - Die Show deines Lebens") als Schildkröte Henrietta, Max von der Groeben ("Chantal im Märchenland") als Fuchs Rabbat, Ralf Schmitz ("Angry Birds") als Kater Karajan, Felix Kramer ("Unfamiliar") als Krokodil Rick, Daniel Zillmann ("Hotel Transsilvanien") als Koboldmaki Fitzgeraldo und Annett Louisan als Eule Muriel werden die beiden neuen magischen Tiere Stachelschwein Zeki von Alexander Scheer ("Köln 75") und Koalabär Sidney von Gisa Flake ("Die Gangster Gang") gesprochen.DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 5 wird produziert von KORDES & KORDES Film Süd, in Koproduktion mit LEONINE Studios, Kodachrome und Kollmuß & Partner. Gefördert von Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und Mitteldeutsche Medienförderung (MDM).Pressekontakt:JUST PUBLICITYKerstin Böck, Clea Fricke, Julius Trautmann & Viviana WagnerTelefon: 089-20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6366026