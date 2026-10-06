Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton gibt die Auflage des FTGF Putnam Global Research Fund bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser sei ein Teilfonds der in Irland domizilierten Fondspalette Franklin Templeton Global Funds (FTGF) und als UCITS-Produkt organisiert. Mit der Lancierung setze der US-Vermögensverwalter die nächste Etappe seiner Strategie um, die Kompetenzen der Tochter Putnam Investments außerhalb der USA breiter zugänglich zu machen. Im vergangenen Jahr habe Franklin Templeton bereits die Flaggschiff-Strategie für US-Aktien in Europa eingeführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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