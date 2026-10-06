Die Aktie von Secunet Securities stürmt weiter nach oben. Am Dienstag zieht der Kurs um fast +6% an und ist damit bester Performer im Kleinstwerteindex SDAX. In den letzten drei Monaten hat der Anteilsschein damit fast +50% zugelegt. Was steckt hinter dem Höhenflug und sollten Anleger jetzt noch auf den Zug aufspringen? Bechtle-Kooperation sorgt für Fantasie Für neue Impulse sorgt eine strategische Partnerschaft mit dem IT-Systemhaus Bechtle. Secunet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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