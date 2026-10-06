Seit Monaten bewegt sich die Uber-Aktie mit einigen Ausschlägen weitgehend seitwärts. Mittlerweile überwiegen für Anleger jedoch die Chancen. Das Unternehmen wächst in mehreren attraktiven Märkten, steigert seine Profitabilität und eröffnet sich mit Mobilität, Lieferdiensten und autonomen Fahrtechnologien zusätzliche langfristige Wachstumsperspektiven. Uber Technologies ist eine globale Plattform für Mobilität, Lieferdienste und Logistik. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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