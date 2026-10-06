Das Förderprogramm "Gewerbe zu Wohnen" gibt es inzwischen seit 100 Tagen. Dies nimmt der Vorstandsvorsitzende des Kreditvermittlers Dr. Klein, Michael Neumann, zum Anlass für eine Zwischenbilanz. Wo er noch Verbesserungspotenzial sieht. Im Juli 2026 ist das Förderprogramm "Gewerbe zu Wohnen" an den Start gegangen, wie AssCompact berichtete. Im Rahmen der Bundesförderung gibt es Zuschüsse für den Umbau von Gewerberäumen in Wohnungen. Inzwischen läuft das Programm seit 100 Tagen. Der Vorstandsvorsitzende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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