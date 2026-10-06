Ökonomen des DIW halten die Enteignungspläne der Linken für teuer und wirkungslos: Neue Wohnungen entstünden dadurch nicht, der Haushalt der Hauptstadt geriete unter Druck. Vonovia-Aktionäre richten den Blick dennoch vor allem auf die Zinsen. Die Aktie gewinnt leicht.Bis zu 36 Milliarden Euro Entschädigung stehen im Raum, sollte Berlin große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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