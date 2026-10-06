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Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,Sie erinnern sich: Mitte Januar haben wir das Thema hier bei Bernecker TV auf den Tisch gelegt. Fünf brasilianische Aktien, als taktische Beimischung, nicht als Depot. Hohe Dividenden, ein möglicher politischer Wechsel, und ausdrücklich das Risiko, dass der Real und die Wahl das Ganze wieder auffressen. Neun Monate später liegen wir damit richtig gut.Am Sonntag hat Brasilien gewählt. Der erste Wahlgang ist entschieden, ein Sieger steht noch nicht fest. Flávio Bolsonaro, der Sohn des früheren Präsidenten, kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf rund 47 Prozent. Amtsinhaber Lula da Silva, 80 Jahre alt, auf rund 45 Prozent. Beide haben die absolute Mehrheit verfehlt. Die Stichwahl ist am 25. Oktober. Die Umfragen hatten Lula vorn gesehen. Bolsonaro hat sie geschlagen. Genau das war im Januar der Katalysator: kein fertiger Regierungswechsel, aber die konkrete Chance darauf.Der Markt hat das am Montag eingepreist. Petrobras legte an der Börse São Paulo acht Prozent zu, Itaú rund zehn, Axia Energia acht, BR Partners fünfzehn. Das ist kein Urteil über die Stichwahl. Das ist die Erwartung, dass eine andere Mehrheit die Spielregeln für Staatsunternehmen, Zinsen und Dividenden verändern könnte. Verlieren kann diese Wette am 25. Oktober genauso schnell, wie sie am Montag gelaufen ist.Die Zahlen seit unserer Vorstellung. Start ist der letzte Handelstag vor dem 11. Januar, der 9. Januar. Stand ist der Schluss vom 5. Oktober. Gerechnet in Real, mit den Dividenden, die nach dem Einstieg ex waren.Petrobras stieg von 30,30 auf 55,36 Real, plus 83 Prozent im Kurs. Dazu 2,71 Real an Ausschüttungen, ein Teil davon wird erst im November und Dezember gezahlt, ist aber schon verdient. Gesamtrendite rund 92 Prozent.BB Seguridade ist der Dividendenwert. Der Kurs stieg nur 17 Prozent, von 34,99 auf 40,99 Real. Ausgeschüttet wurden 4,59 Real, 2,61 im März und 1,98 im September. Mit Dividende sind es 30 Prozent. Auf den Einstand ist das eine Barausschüttung von 13 Prozent in neun Monaten.Itaú, das Fundament, liegt im Kurs 24 Prozent vorn, von 39,85 auf 49,48 Real. Monatliche Zinsen auf Eigenkapital und zwei Sonderausschüttungen im Frühjahr summieren sich auf 0,87 Real brutto. Gesamtrendite 26 Prozent. Auf diese Zinsen fällt in Brasilien 15 Prozent Quellensteuer an.Axia Energia, die privatisierte Eletrobras, stieg von 51,35 auf 61,38 Real, plus 20 Prozent. Cash gab es in dem Zeitraum kaum, rund 0,10 Real. Die großen Ausschüttungen lagen schon im November 2025, vor unserer Vorstellung.BR Partners ist der einzige Fehlgriff. Die Unit fiel von 19,23 auf 17,40 Real. Zwei Dividenden à 0,18 Real mildern das auf minus 8 Prozent. Der Montag hat einen Teil geholt, nicht den ganzen Rückstand.Gleich gewichtet liegt der Korb im Kurs rund 27 Prozent im Plus, mit Dividenden rund 32 Prozent. Vier von fünf Werten tragen, einer nicht. In Real, ohne Euro, ohne Quellensteuer, ohne Wiederanlage.Zwei Dinge gehören dazu, damit die Bilanz ehrlich bleibt. Die Sonderdividenden vor der neuen Zehn-Prozent-Steuer, ein Teil der ursprünglichen Idee, wurden überwiegend schon im Dezember 2025 ex. Wer Mitte Januar gekauft hat, hat diesen Vorzieheffekt verpasst. Und der Real kann den Gewinn gegenüber dem Euro aufzehren. Die Ausschüttungen sind unregelmäßig. Das bleibt eine Beimischung, kein Einkommensdepot.Trotzdem: Die These vom Januar stimmt bisher. Bis zum 25. Oktober bleibt die Position eine Wette auf die Stichwahl. Danach entscheidet nicht mehr die Fantasie, sondern die Mehrheit.Weitere Ideen wie diese und noch viele andere Themen finden Sie im Bernecker.TV unter: