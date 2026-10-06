Frankfurt (ots) -
Der neue Hüter der Parlamentsordnung, Tobias Rausch, ist ebenso fehl am Platz wie sein Vize Tillschneider. Sie gehören ausgerechnet jener Fraktion an, welche die Provokation zum Stilmittel ihrer radikalen Politik gemacht hat. Es wäre angebracht gewesen, ihm diesen Posten zu verweigern.Der wichtigste Satz, der dieser Entwicklung entgegengehalten werden muss, ertönte in der Rede der Linken-Abgeordneten Eva von Angern, die die Sitzung eröffnete: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das skandierten auch Demonstrierende vor dem Landtagsgebäude - und ließen weitere Artikel des Grundgesetzes folgen. Sie haben verstanden, dass es um mehr als Macht und Posten geht. Auf dem Spiel steht der Grundsatz, dass sich alle Menschen sicher fühlen können und über die gleichen Rechte verfügen.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6366167
Der neue Hüter der Parlamentsordnung, Tobias Rausch, ist ebenso fehl am Platz wie sein Vize Tillschneider. Sie gehören ausgerechnet jener Fraktion an, welche die Provokation zum Stilmittel ihrer radikalen Politik gemacht hat. Es wäre angebracht gewesen, ihm diesen Posten zu verweigern.Der wichtigste Satz, der dieser Entwicklung entgegengehalten werden muss, ertönte in der Rede der Linken-Abgeordneten Eva von Angern, die die Sitzung eröffnete: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das skandierten auch Demonstrierende vor dem Landtagsgebäude - und ließen weitere Artikel des Grundgesetzes folgen. Sie haben verstanden, dass es um mehr als Macht und Posten geht. Auf dem Spiel steht der Grundsatz, dass sich alle Menschen sicher fühlen können und über die gleichen Rechte verfügen.
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