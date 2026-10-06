Auch wenn der DAX heute ein kleines Plus verzeichnen konnte, schalten die Anleger vor dem Beginn der US-Berichtssaison einen Gang zurück. Sinkende Energiepreise und eine Verschnaufpause bei den Anleiherenditen sorgen zwar für Entlastung, die Bereitschaft zu größeren Risiken bleibt jedoch gering. Die Anleger wollen investiert bleiben, aber nicht mehr jedes Risiko mitnehmen.

Auch die ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt ändern daran wenig. Mit 23 750 neuen Stellen fielen sie zwar etwas besser aus als erwartet, liefern aber angesichts der zuletzt widersprüchlichen Signale vom US-Arbeitsmarkt keine klare Orientierung. Nach den schwachen offiziellen Arbeitsmarktdaten vom Freitag bleibt die Unsicherheit über die tatsächliche Verfassung hoch.

In der Eurozone enttäuschten die Einzelhandelsumsätze mit einem Plus von lediglich 0,1 Prozent. Die grundsätzliche Erholung des Konsums bleibt damit zwar intakt, hohe Energiepreise bremsen jedoch die Dynamik. Genau hier liegen derzeit die beiden größten Schmerzpunkte der Anleger: bei den langfristigen Anleiherenditen und im Nahen Osten mit seinen direkten Auswirkungen auf Energiepreise und Inflation.

Den nächsten wirklichen Belastungstest liefert deshalb die beginnende Berichtssaison. PepsiCo und Delta Air Lines geben in dieser Woche erste Einblicke, während die Vorabdaten von TSMC vor allem für den Technologiesektor wichtig werden. Nach Wochen der Makroökonomie müssen jetzt zunehmend die Unternehmensgewinne die Argumente für weiter steigende Aktienkurse liefern. Bis dahin dürfte sich der Handel weiter in vergleichsweisen ruhigen Bahnen bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

