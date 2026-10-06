FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Oktober
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag
NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SGP: IWF-Chefin Georgieva, Begrüßungsrede IWF-Herbsttatung 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26
08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
13:00 USA: MBA Hypothkenanträge
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll 15./16.9.26
21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26
SONSTIGE TERMINE
11:45 NOR: Bekanntgabe Chemie-Nobelpreis
16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
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