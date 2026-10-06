Glänzende Pokale, gespannte Gesichter und dieser eine Moment, wenn der eigene Name fällt: So fühlte sich der 6. Assekuranz Award an. ?? Am 24. September 2026 wurde der Airport Club Frankfurt zur großen Bühne der Versicherungsbranche. Mein-Geld-Medien-Geschäftsführerin Isabelle Hägewald führte mit viel Herz durch den Abend. Im Eventfilm erlebst du zehn Laudatien, zehn Preisübergaben und einen Saal, der jedes Mal mitfiebert und applaudiert. ?? Die Gewinner des Assekuranz Award 2026 Digital Leben: WWK Lebensversicherung a. G. Digital Sach: DMB Rechtsschutz-Versicherung AG Innovation Leben: Württembergische Lebensversicherung AG Innovation Kranken: Münchener Verein Krankenversicherung a. G. Innovation Sach: Curated Cover by Gaede Glauerdt Assecuradeur GmbH Nachhaltigkeit Unternehmen: bessergrün GmbH Nachhaltigkeit Produkt: MOCEDI MODERN INSURANCE GmbH Marketing: Standard Life Makler des Jahres: KV.Haus Sonderpreis der Jury: Ammerländer Versicherung Ein großes Dankeschön an die Fachjury für ihre fundierten Entscheidungen und an unsere Botschafter, die den Award erst möglich machen. ?? Exklusive News, spannende Interviews und die neuesten Highlights aus der Finanzwelt gibt es in unserem Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren: https://www.mein-geld-medien.de/newsletter/ AssekuranzAward Eventfilm Versicherung MeinGeldMedienQuelle: Mein Geld TV
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