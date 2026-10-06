Vaduz (ots) -
In ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Oktober 2026, hat die Regierung den Bericht und Antrag betreffend die Gewährung von Staatsbeiträgen für die verbandsorgansierte Sportförderung für die Jahre 2027 bis 2030 verabschiedet. Darin beantragt die Regierung beim Hohen Landtag den jährlichen Beitrag an das Liechtenstein Olympic Committee (LOC) für die Sportförderung in Liechtenstein um CHF 475'000 auf total CHF 3.505 Mio. zu erhöhen.
Die zusätzlichen Gelder fliessen sowohl in den Breiten- als auch in den Leistungssport und den Bereich Werte und Ethik. Ausserdem soll der Beitrag für die Olympischen Missionen erhöht werden. Denn erfreulicherweise gelingt es zunehmend mehr Athletinnen und Athleten sich auf Grund ihrer Leistungsstärke für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren.
Mit den beantragten zusätzlichen Mitteln ist die Regierung überzeugt, dass der eingeschlagene Weg des Liechtensteiner Sports fortgesetzt und die positiven Entwicklungen nachhaltig zum Wohl der gesamten Bevölkerung fortgesetzt werden kann.
Pressekontakt:
Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Thomas Lageder
T +423 236 64 45
thomas.lageder@regierung.li
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Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942801
In ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Oktober 2026, hat die Regierung den Bericht und Antrag betreffend die Gewährung von Staatsbeiträgen für die verbandsorgansierte Sportförderung für die Jahre 2027 bis 2030 verabschiedet. Darin beantragt die Regierung beim Hohen Landtag den jährlichen Beitrag an das Liechtenstein Olympic Committee (LOC) für die Sportförderung in Liechtenstein um CHF 475'000 auf total CHF 3.505 Mio. zu erhöhen.
Die zusätzlichen Gelder fliessen sowohl in den Breiten- als auch in den Leistungssport und den Bereich Werte und Ethik. Ausserdem soll der Beitrag für die Olympischen Missionen erhöht werden. Denn erfreulicherweise gelingt es zunehmend mehr Athletinnen und Athleten sich auf Grund ihrer Leistungsstärke für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren.
Mit den beantragten zusätzlichen Mitteln ist die Regierung überzeugt, dass der eingeschlagene Weg des Liechtensteiner Sports fortgesetzt und die positiven Entwicklungen nachhaltig zum Wohl der gesamten Bevölkerung fortgesetzt werden kann.
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