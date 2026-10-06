Oliver Schütz übernimmt zwar erst mit Anfang November 2026 seinen Vorstandsposten bei der Finanzmarktaufsicht (FMA), doch heute hatte er Gelegenheit, beim letzten Panel der FMA-Aufsichtskonferenz zum Thema "Effektive Aufsicht: Enforcement und Vertrauen" gleich den zukünftigen Weg der Behörde vorzugeben. "Wir müssen als Aufsicht risikobasierter agieren und agiler werden und bei gewissen Dingen die Gnade haben, nicht mehr so genau hinzuschauen, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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