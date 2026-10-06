Köln (ots) -Die Duisburger Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor hält eine erneute Debatte über das Stadtbild, wie Unionspolitiker sie fordern, für falsch. Im der WDR-Dokumentation "Tanz ums Tabu: Heimat NRW - Wem gehört das Stadtbild?" sagt sie:"Wir müssen uns auch mal fragen, wie lange wir Deutsche noch so kategorisieren wollen. Das klappt irgendwann nicht mehr. In Duisburg haben 47% Migrationshintergrund."Angst vor Identitätsverlust ist aus ihrer Sicht unbegründet."Niemand nimmt uns hier was weg. Wenn man glaubt, das Eigene geht verloren, hat man Migration nicht verstanden. Das Ruhrgebiet würde ohne Migration aus verschiedenen Teilen dieser Welt nicht funktionieren. Wir müssen erstmal verstehen, dass die Gesellschaft sich ständig wandelt."Der CDU-Politiker Johannes Volkmann sieht das anders. Wenn sich das Stadtbild zum Negativen verändere, würden Menschen den positiven Bezug zur Heimat verlieren. Das führe zu Entfremdung, Frustration und Ablehnung."Ein positives Verhältnis zum Eigenen zu haben, ist die Grundlage für einen gesunden und freundschaftlichen Umgang mit dem Anderen. Wenn man auf das Eigene nicht stolz ist, welche Angebot will man denn den Menschen machen, die zu uns kommen? Und es gibt so viel Posititves in diesem Land: Eine reiche Kulturgeschichte, so viel Ehrenamt, so viele Menschen, die jeden Morgen aufstehen, ohne dafür bezahlt zu werden. Das als etwas Negatives oder Wertloses darzustellen, ist zynisch und abgestumpft und nicht mein Verständnis davon, wie wir zusammenleben wollen als Gesellschaft."Die gesamte Doku finden Sie in der ARD-Mediathek: Tanz ums Tabu · Wem gehört das Stadtbild? - hier anschauen (https://www.ardmediathek.de/film/tanz-ums-tabu-wem-gehoert-das-stadtbild/Y3JpZDovL3dkci5kZS9laW56ZWxzdHVlY2tlZnVlcmRva3VzL3doYXRzb25fMTIwMzMxNjg1MjY1Mjc)Alle Zitate und O-Töne sind mit Verweis auf die Quelle freigegeben.Pressekontakt:WDR-Newsroom, 0221 220 8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6366184