REDMOND, Washington, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende Hersteller von Satellitenterminals mit Flachantenne, hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag erhalten, ein verbessertes Modul zu entwickeln, das Rechenleistung, Software Defined Radio (SDR) und Netzwerkfunktionen in das Osprey u8-Terminal von Kymeta integriert. Die neuen Technologien werden in die modulare Architektur des Terminals integriert und ergänzen diese um wichtige Einsatzfunktionen, ohne die Leistung der Multi-Orbit-Satellitenkommunikation zu beeinträchtigen.

Der Auftrag zeigt die wachsende Nachfrage von Streitkräften und Behörden nach Fähigkeiten mit resilienter Kommunikation direkt im Einsatzumfeld. Durch die Ergänzung der bewährten mobilen Konnektivitätstechnologie von Kymeta um Edge Computing und softwaredefinierte Funktionen macht das verbesserte Modul das Terminal zu einer Multi-Mission-Plattform und ermöglicht zusätzliche Einsatzanwendungen, ohne dass auf der jeweiligen Trägerplattform zusätzliche Hardware installiert werden muss.

Leistungsfähige Rechenhardware und SDR werden nun direkt in das Modul integriert. Die Terminals gewährleisten weiterhin uneingeschränkte Satellitenkommunikation auch in Bewegung und unterstützen künftig zusätzlich RF-basierte Space Domain Awareness. Dadurch erhalten Betreiber einen besseren Überblick über das Kommunikationsumfeld im Weltraum und können Störungen erkennen, das Verhalten von Satelliten besser verstehen und kritische weltraumgestützte Dienste schützen. Im Laufe der Zeit können weitere Softwareanwendungen hinzugefügt werden, sodass bestehende und neue Kunden die Fähigkeiten des Terminals erweitern können, wenn sich die Einsatzanforderungen verändern.

"Dieser Auftrag zeigt, dass unsere Kunden darauf vertrauen, dass wir unsere Technologie schnell an sich wandelnde Einsatzanforderungen anpassen können", so Manny Mora, CEO von Kymeta. "Mit dem verbesserten Modul geht Kymeta über reine Konnektivität hinaus und ermöglicht es Kunden, große Mengen an HF-Daten schnell genug zu verarbeiten, um Signale, Störungen, Muster oder potenziell verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Neben zusätzlichen Funkfunktionen können Nutzer direkt am Einsatzort auf Grundlage dieser einsatzkritischen Daten handeln."

"Dieses Vorhaben ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Metamaterial-Plattform von Kymeta. Unsere Kunden finden immer wieder neue Möglichkeiten, die Kymeta-Technologie für neue operative Anforderungen einzusetzen. Wir reagieren darauf mit Innovationen, die auf die jeweiligen Einsätze zugeschnitten sind. Dieses neue Modul macht das Osprey u8 zu einer vollwertigen Multi-Mission-Plattform mit der ihnen bereits vertrauten elektronisch gesteuerten Antenne."

Die Entwicklung von Kymeta verbindet resiliente Kommunikation mit Technologien zur Einsatzunterstützung im unmittelbaren Einsatzumfeld. Damit erhalten dezentral eingesetzte Kräfte mit bereits im Einsatz befindlicher Ausrüstung zusätzliche Möglichkeiten, zugleich wird die Plattform für einen breiteren Nutzerkreis aus den Bereichen Verteidigung, öffentliche Verwaltung und nationale Sicherheit nutzbar.

Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln, herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten Flachantennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt bereitzustellen.

Kymeta ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Redmond, Washington. Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com .

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