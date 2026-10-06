DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Arbeitsprogramm für Herbst steht - Öl- und Gasproduktion im Wiener Becken soll um 100 Barrel pro Tag erhöht werden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Arbeitsprogramm für Herbst steht

Öl- und Gasproduktion im Wiener Becken soll um 100 Barrel pro Tag erhöht werden

ADX Lizenzen und Förderfelder

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Wien (pta000/06.10.2026/19:15 UTC+2)

Die Explorations- und Produktionsfirma ADX Energy plant für den laufenden Herbst weitere Workover-Arbeiten, um seine Förderraten zu erhöhen. Das Arbeitsprogramm beginnt ab 19. Oktober und kombiniert Maßnahmen zur Produktionssteigerung der ADX-Felder im Wiener Becken mit dem Testprogramm an der Bohrung Hochfeld 1 in Oberösterreich. Der Beginn der Fördertests (Flow-Tests) bei Frankenmarkt ist für den 15. Dezember 2026 geplant.

Erwartet wird, dass die Optimierungsarbeiten an den bestehenden Bohrungen im Wiener Becken die Öl- und Gasproduktion des Unternehmens um rund 100 BOEPD (Barrel Öläquivalent pro Tag) erhöhen. Die inzwischen aus Bohrlochdruckmessgeräten gewonnenen Förder- und Druckdaten (Testdaten) der Erdgasbohrung HOCH-1 bestätigen indes einen möglichen zusätzlichen Gaszufluss aus drei weiteren Gaszonen.

Laut ADX Chairman Ian Tchacos werden die Arbeitsprogramme im Wiener Becken und in Oberösterreich kombiniert, um Kosten zu sparen. So soll eine bereits unter Vertrag stehende Workover-Anlage genutzt werden, um die HOCH-1 Testarbeiten fortzusetzen und gleichzeitig das Programm zur Produktionssteigerung auf den zu 100 % im eigenen Besitz befindlichen Feldern im Wiener Becken umzusetzen.

Tchacos: "Die positiven Explorationsergebnisse der bisher getesteten Gaszonen der Bohrung HOCH-1 stimmen uns zuversichtlich hinsichtlich der tieferliegenden Zonen in den Hall-Kanal-Schichten. Die Workover-Arbeiten im Wiener Becken bieten hingegen die Chance, die dortige Produktion um 40 Prozent zu steigern - und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Brent-Ölpreis bei rund 100 US-Dollar pro Barrel liegt und der europäische Gaspreis (TTF-Kontrakt für November) bei rund 75 Euro pro MWh." Letzteres entspricht 25 US-Dollar pro MMBTU oder einem Öläquivalent von 152 US-Dollar pro Barrel.

Fortsetzung der HOCH-1 Gasproduktionstests im Dezember

Die Untersuchung von mindestens zwei tieferen Hall-Kanal-Zonen der Hochfeld-1 Bohrung ist in Phase 2 des laufenden Testprogramms geplant, die nach der neuen Workover-Planung Mitte Dezember beginnt. Die Hall-Channel-Sandsysteme sind deshalb vielversprechend, weil diese relativ dünnen, tiefmarinen Sandschichten bereits mehrere große Gasfunde im Umfang von 25 bis 40 BCF erbracht haben (4 bis 7 Mio. Barrel Öläquivalent).

Die Bohrung HOCH-1 hat acht dünne Sandsteinintervalle in der Hall-Formation zwischen 1465-1617 m Tiefe angetroffen, die sich als "wirtschaftlich rentable Gasvorkommen" herausstellen könnten. Die Bohrlochtests erfolgen in zwei Phasen. Die erste Phase konzentrierte sich auf die obere Hall-Formation, die zweite auf die untere "Base-Hall"-Formation.Die Sandsteinschichten werden nacheinander perforiert und die Zuflussleistung bestimmt.

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 9. Mai eine Tiefe von 1.685 Metern. Sie zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas und ein mögliches Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. m3) auf.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung:

ADX Energy vom 06. Oktober 2026: https://www.pressetext.com/news/20261006011 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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October 06, 2026 13:15 ET (17:15 GMT)