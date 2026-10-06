Neue weltweite Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung der Gesundheit der peristomalen Haut für die Verbesserung der Lebensqualität und des Selbstvertrauens von Menschen mit einem Stoma

Convatec, ein führendes Unternehmen für medizinische Produkte und Technologien mit Schwerpunkt auf Lösungen für die Behandlung chronischer Erkrankungen, hat heute die Studie Rethinking leakage in ostomy care veröffentlicht eine neue internationale Untersuchung, die eine erhebliche Lücke im Verständnis und im Umgang mit der Gesundheit der peristomalen Haut in der Stoma-Versorgung aufzeigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hautgesundheit eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Leckagen und der Stärkung des Selbstvertrauens im Alltag spielt, in der Routineversorgung jedoch nach wie vor weitgehend unterschätzt wird.

Für viele Menschen ist das Auslaufen nicht nur ein klinisches oder produktbezogenes Problem; es kann darüber entscheiden, ob sie sich in der Lage fühlen, zu reisen, Sport zu treiben, soziale Kontakte zu pflegen oder uneingeschränkt am täglichen Leben teilzunehmen. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, solche Aktivitäten aus Sorge um ihr Stoma zu vermeiden.

Die Ergebnisse der Umfrage, an der mehr als 1.800 Menschen mit einem Stoma und über 400 medizinische Fachkräfte teilnahmen, weisen auf eine bedeutende Chance hin, die Ergebnisse durch eine stärkere Fokussierung auf die Gesundheit der peristomalen Haut also des spezifischen Hautbereichs, der ein Stoma umgibt sowie durch konsequentere, evidenzbasierte Ansätze in der Routineversorgung zu verbessern.

Bruno Pinheiro, President von Ostomy Care, sagte: "Viel zu lange wurde das Auslaufen als unvermeidbarer Teil des Lebens mit einem Stoma angesehen. Diese Studie stellt diese Sichtweise in Frage. Sie zeigt, dass weniger sichtbares Auslaufen und Hautschäden eng miteinander verbunden sind und dass wir durch eine frühzeitigere Konzentration auf die Hautgesundheit die Möglichkeit haben, Menschen dabei zu helfen, sich sicherer, selbstbewusster und besser in der Lage zu fühlen, ihr tägliches Leben zu meistern."

Die Studie baut auf Convatecs wegweisender, 2025 veröffentlichter Studie Perspectives on living with chronic conditions auf, die ergab, dass nicht die körperliche Erkrankung selbst, sondern die soziale Stigmatisierung das größte Hindernis für jeden Dritten ist, der mit einer chronischen Erkrankung lebt weltweit leben etwa 13,5 Millionen Menschen mit einem Stoma1

Leckagen treten häufiger auf und sind weniger sichtbar, als vielen bewusst ist

Mehr als die Hälfte der Menschen mit einem Stoma gab an, im vergangenen Jahr Leckagen erlebt zu haben. Bei der gezielten Befragung zu Leckagen unter der Basisplatte, bei denen der Stuhlgang nicht immer sichtbar ist, gaben jedoch fast zwei Drittel an, dies im letzten Monat erlebt zu haben. Dieser Unterschied deutet darauf hin, dass Menschen Leckagen unter der Basisplatte nicht immer als "Leck" erkennen oder beschreiben.

Diese Diskrepanz verdeutlicht eine Kluft zwischen den Erfahrungen der Patienten und dem Verständnis von Leckagen in der Praxis, was bedeutet, dass einige der häufigsten Probleme in der Stomaversorgung möglicherweise nicht ausreichend gemeldet und behandelt werden. Diese "stillen Leckagen" können die Haftung beeinträchtigen und im Laufe der Zeit zu Hautreizungen beitragen.

Die Hautgesundheit ist entscheidend, um den Leckagekreislauf zu durchbrechen

Die Ergebnisse verdeutlichen einen sich wiederholenden Kreislauf in der Stomaversorgung: bei Leckagen ist die Haut Feuchtigkeit ausgesetzt, geschädigte Haut schwächt die Haftung, und eine schlechte Haftung erhöht das Risiko weiterer Leckagen.

Fast vier von zehn Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten peristomale Hautprobleme gehabt zu haben, am häufigsten Rötungen, Schmerzen oder Juckreiz. Während viele Menschen diese Symptome auf eine Empfindlichkeit gegenüber dem Klebstoff zurückführen, identifizierten medizinische Fachkräfte häufiger Feuchtigkeitsbelastung und eine unvollständige Abdichtung als Hauptursachen.

Dieser Kreislauf zeigt, dass es nicht ausreicht, Undichtigkeiten isoliert zu behandeln. Um die Ergebnisse zu verbessern, ist ein ganzheitlicherer Ansatz erforderlich, der den Schutz der Hautgesundheit als Grundlage für zuverlässige Systemleistung, Komfort und Selbstvertrauen in den Vordergrund stellt.

Selbstvertrauen ist das entscheidende Ergebnis in der Praxis

Selbstvertrauen hat Einfluss darauf, wie Menschen mit ihrer Erkrankung umgehen, ihren täglichen Aktivitäten nachgehen und ihre Unabhängigkeit bewahren. Daher sollte es in der Stoma-Versorgung nicht als sekundäres Ergebnis betrachtet werden, sondern als einer der deutlichsten Maßstäbe dafür, ob die Versorgung sinnvolle, praxisnahe Ergebnisse liefert.

Convatec hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Wandel voranzutreiben, indem es klarere, einheitlichere und evidenzbasierte Ansätze für die Gesundheit der peristomalen Haut unterstützt. Durch Initiativen wie das personalisierte Unterstützungsprogramm "me+" von Convatec hilft das Unternehmen medizinischen Fachkräften und Menschen mit einem Stoma dabei, vermeidbare Hautkomplikationen besser zu erkennen, zu verhindern und zu behandeln und trägt so letztlich dazu bei, dass sie sich im Alltag sicherer und selbstbewusster fühlen.

Der vollständige Bericht Rethinking leakage in ostomy care ist verfügbar unter: https://www.convatec.com/ostomy-care/campaigns/ostomy-report/.

Quellenangaben

Hidden Disabilities Sunflower. Ostomy (2026). Online verfügbar unter: https://hdsunflower.com/row/insights/post/ostomy (Zugriff im September 2026).

Über die Umfrage

Dieser Bericht basiert auf einer 2026 durchgeführten Online-Umfrage unter 1.841 Menschen mit einem Stoma und 431 medizinischen Fachkräften in zehn Ländern.

Über Convatec

Convatec ist ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Produkte und Technologien, das sich auf Lösungen für die Behandlung chronischer Erkrankungen konzentriert und führende Positionen in den Bereichen moderne Wundversorgung, Stoma-Versorgung, Kontinenzversorgung und Infusionsversorgung einnimmt. Mit über 10.000 Mitarbeitern bieten wir Produkte und Dienstleistungen in rund 90 Ländern an, vereint durch das Versprechen, stets fürsorglich zu sein. Unsere Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, von der Infektionsprävention über die Behandlung schwer heilender Wunden, gefährdeter Haut und ulzerierten Gewebes bis hin zur Unterstützung bei schwerwiegenden Erkrankungen, verbesserten Behandlungsergebnissen und reduzierten Pflegekosten. Der Umsatz von Convatec belief sich 2025 auf über 2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist im FTSE 100 Index gelistet (LSE:CTEC). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.convatecgroup.com

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