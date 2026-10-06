Goldminen vor dem Comeback? GDX-ETF mit Short Put im Fokus | Eine Aktie, eine Option

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Wie lassen sich mit Short Puts regelmäßig Prämien vereinnahmen, ohne unnötig lange Kapital zu binden? In der neuen Ausgabe von "Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht" zeigt David Pieper, warum beim Optionshandel nicht nur der Einstieg zählt, sondern vor allem das konsequente Trade-Management. Im Fokus stehen Zeitwertverfall, die Wahl des richtigen Strikes und die Frage, warum es oft sinnvoller ist, bereits bei 50 bis 70 % des möglichen Gewinns auszusteigen, statt bis zum Verfall auf den letzten Dollar zu warten.

Ein perfektes Praxisbeispiel liefert der zuletzt vorgestellte IREN-Trade: Der Short Put mit Strike 36 US-Dollar und ursprünglich 45 Tagen Laufzeit verlor durch den Kursanstieg der Aktie bereits nach rund zwei Wochen etwa die Hälfte seines Wertes. Statt weiter abzuwarten, konnte die Position frühzeitig geschlossen und das Kapital für den nächsten Trade freigemacht werden. Genau darin liegt laut David ein entscheidender Vorteil: Wer Gewinne rechtzeitig sichert, reduziert das Risiko und kann die annualisierte Rendite durch schnellere Kapitalrotation sogar erhöhen.

Für den neuen Trade geht der Blick diesmal weg von Einzelaktien. Denn während die großen US-Indizes nahe ihren Hochs stehen, zeigt sich unter der Oberfläche ein deutlich gespaltener Markt - und gleichzeitig rückt die nächste Earnings Season näher. Deshalb sucht David gezielt nach liquiden ETFs ohne direktes Einzelaktien-Earningsrisiko. Besonders spannend erscheint dabei der VanEck Gold Miners ETF GDX: Nach der Korrektur, einem niedrigen RSI und der Annäherung an eine wichtige Unterstützungszone wird ein Short Put mit Strike 80 US-Dollar und 45 Tagen Laufzeit vorgestellt. Die Prämie liegt im Beispiel bei rund 175 US-Dollar, bei knapp 9 % Abstand zum aktuellen Kursniveau.

Außerdem geht es um die Frage, welche Renditen im Stillhalterhandel überhaupt realistisch sind, wann ein Bull Put Spread gegenüber einem klassischen Short Put sinnvoller sein kann und warum Börsenstatistiken wie der vermeintlich schwache September niemals allein über einen Trade entscheiden sollten. Dazu gibt es konkrete Regeln zum Rollen von Positionen, zum Umgang mit Verlusten und zum richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg. Eine praxisnahe Session für alle, die Optionshandel strukturiert, regelbasiert und mit klarem Fokus auf Risiko und Kapitaleffizienz betreiben möchten.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein und selbst Praxisfragen stellen:

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