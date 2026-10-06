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Viola Aleo Ltd: Seit fünf Jahren in Folge die Nummer eins im Bereich Finanzvermittlung



06.10.2026 / 22:25 CET/CEST

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Unternehmensprofil, Gründungsteam und die Fintech-Plattform "Nova" LONDON, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Viola Aleo Ltd ist ein im Vereinigten Königreich registriertes Unternehmen, das im Finanzdienstleistungssektor tätig ist. Es wurde am 27. Januar 2021 gegründet und ist beim Companies House unter der Unternehmensnummer 13161113 registriert. Zu den erfassten Tätigkeitscodes gehört SIC 64999, "Finanzvermittlung, anderweitig nicht klassifiziert", neben weiteren Klassifizierungen im Bereich Finanzdienstleistungen. Viola Aleo Ltd gibt an, seit fünf Jahren in Folge den ersten Platz in der Kategorie "Finanzvermittlung" im Vereinigten Königreich einzunehmen. Diese Überschrift spiegelt die vom Unternehmen angegebene Ranglistenbehauptung wider. Die unten aufgeführten öffentlichen Quellen belegen nicht unabhängig eine jährliche Spitzenposition ab 2021; der Anbieter des Rankings, der Vergleichsrahmen und die Bewertungsgrundlage müssten angegeben werden, um diese Behauptung unabhängig zu untermauern. An der Spitze des Unternehmens steht Leonardo Bonetti, Gründer und CEO. Bonetti verfügt laut Unternehmensprofil über rund 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- und Fintech-Sektor. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung und Vermarktung von Nova, einer mit Credit Finance Ltd. verbundenen Fintech-Plattform. Die Plattform ist Teil von Bonettis umfassenderem Fokus auf Finanztechnologie und die Entwicklung digitaler Finanzdienstleistungslösungen. Das Unternehmen ist zudem in veröffentlichten britischen Unternehmensrankings aufgeführt. Der Artikel von Scoris mit dem Titel "Largest UK Companies by Total Assets: 2024 Data" listet Viola Aleo Ltd auf Platz 25 auf, mit einer gemeldeten Bilanzsumme von etwa 847 Millionen Pfund. Es handelt sich hierbei um ein Ranking nach ausgewiesener Bilanzsumme und nicht um eine Rangliste aller Finanzintermediäre nach Umsatz, Kundenzahlen, Transaktionsvolumen oder Marktanteil. "CompaniesintheUK" veröffentlicht Finanzinformationen und Unternehmensvergleiche. Die Zahlen für Viola Aleo Ltd umfassen für 2025 eine Bilanzsumme von etwa 846,96 Millionen Pfund und ein Nettovermögen von etwa 824,44 Millionen Pfund. Hierbei handelt es sich um Bilanzkennzahlen, die für sich genommen keine Aussage über die Position des Unternehmens im Vergleich zu allen britischen Firmen derselben SIC-Kategorie zulassen. Unternehmensrankings können je nach Methodik variieren. Gesamtvermögen, Nettovermögen, Umsatz, Rentabilität und die Anzahl der einbezogenen Unternehmen sind unterschiedliche Messgrößen. Ein Unternehmen kann in einem eng definierten Vergleich an der Spitze stehen, während es in einem anderen Vergleich eine andere Platzierung einnimmt. Leser sollten den zugrunde liegenden Datensatz und dessen Datum konsultieren, bevor sie ein Ranking in der Schlagzeile als allgemeinen Maßstab für Marktführerschaft interpretieren. Aufgrund der hier angeführten, unabhängig nachprüfbaren Belege ist Viola Aleo Ltd im Vereinigten Königreich registriert, ihre Unternehmensangaben umfassen den SIC-Code 64999, und Scoris hat das Unternehmen in seinem Artikel mit Daten von 2024 hinsichtlich der Bilanzsumme unter die Top 25 der britischen Unternehmen eingestuft. Die zusätzlichen Bilanzzahlen für 2025, die von CompaniesintheUK veröffentlicht wurden, liefern eine weitere finanzielle Momentaufnahme. Keine der hier zitierten Quellen bestätigt eine ununterbrochene Spitzenposition in der Branche über fünf aufeinanderfolgende Jahre. Für ein transparentes Unternehmensprofil kann Viola Aleo Ltd. seine angegebene Behauptung bezüglich des Fünf-Jahres-Branchenrankings zusammen mit der unabhängig dokumentierten Anerkennung als eines der 25 Unternehmen mit der höchsten Bilanzsumme präsentieren und dabei die Führungsrolle des Gründers Leonardo Bonetti, seine Fintech-Erfahrung sowie die Nova-Plattform beschreiben, wobei die Quelle und die Methodik hinter jeder Behauptung klar angegeben werden sollten. Quellen Companies House, VIOLA ALEO LTD (Firmennummer 13161113): https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13161113 Scoris' "Largest UK Companies by Total Assets: 2024 Data": https://scoris.eu/blog/largest-uk-companies-total-assets/ Unternehmen in Großbritannien, Finanzdaten von Viola Aleo Ltd: https://www.companiesintheuk.co.uk/company/viola-aleo/financials Leonardo Bonettis rund 25-jährige Erfahrung und seine Rolle bei Nova werden als vom Unternehmen bereitgestellte Profilinformationen dargestellt; eine unabhängige Überprüfung war in den oben genannten Quellen nicht enthalten. Weitere Quelle: Endole - Unternehmens- und Finanzdaten von Viola Aleo Ltd. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/viola-aleo-ltd-seit-funf-jahren-in-folge-die-nummer-eins-im-bereich-finanzvermittlung-302900315.html



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