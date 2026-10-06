SpaceX (SPCX): Ausbruch geglückt - Folgt jetzt die nächste Kursexplosion?

Rücksetzer als zweite Chance!

Rückblick

Ende Juni stand die Aktie noch über der Marke von 225 USD, erlitt jedoch einen deutlichen Abwärtstrend, der Ende Juli / Anfang August bei 105 USD seinen Boden fand. Ab Mitte August setzte eine dynamische Erholung ein. Der Kurs kletterte kontinuierlich an den gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50 entlang nach oben.

SpaceX-Aktie: Chart vom 06.10.2026, Kürzel: SPCX, Kurs: 173.90 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Anfang Oktober gab es einen kraftvollen Ausbruch nach oben durch die Widerstandszone bei 156 USD. Nach dem starken Ausbruch deutet die gestrichelte grüne Pfeillinie auf ein typisches Pullback-Szenario hin. Der Kurs könnte kurzfristig etwas korrigieren, um Schwung zu holen und erneut in Richtung 190 bis 200 USD und darüber hinaus anzusteigen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter das Ausbruchsniveau von 156 USD zurück, sind die nächsten Auffangzonen die 20- und 50-Tagelinien, welche auch als Absicherung des Trades dienen. Findet die Aktie an diesen dynamischen Supports keinen Halt, droht ein Test der Jahrestiefs bei rund 105 USD.

Meinung

SpaceX hat sich von einem ambitionierten Raumfahrt-Start-up zum unangefochtenen Marktführer in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt entwickelt. Treiber dieser Entwicklung sind die wiederverwendbaren Falcon-9-Raketen, das Starship-Programm sowie die globale Breitband-Satellitenkonstellation Starlink. Jüngste Meldungen über eine engere Zusammenarbeit mit Halbleitergiganten wie TSMC im Bereich KI-Chips für die Raumfahrtinfrastruktur haben der Aktie zu einem neuen Kursschub verholfen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.32 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 17.33 Mrd. USD

Meine Meinung zu SpaceX ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.10.2026

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