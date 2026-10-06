Berlin (ots) -
Nach der Wahl zum Landtagspräsidium in Sachsen-Anhalt macht der Linkenpolitiker Gregor Gysi den CDU-Abgeordneten schwere Vorwürfe: "Das Erschreckende an dem Wahlergebnis ist, dass die CDU völlig zerstritten ist. Vier haben für den Präsidenten gestimmt. Fünf haben gegen den Präsidenten gestimmt, fünf haben sich der Stimme enthalten", sagt Gysi in der ARD-Talksendung "maischberger". Damit "ist die Brandmauer sowieso schon gefallen", kritisierte der Linkenpolitiker und fürchtet "Es wird noch schlimmer werden bei der Wahl des Ministerpräsidenten". Obwohl die Wahl geheim war, behauptete Gysi: "Ich weiß trotzdem, wie abgestimmt wird".
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6366213
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