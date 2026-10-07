Sunday Creek gibt Gas: Hochgradige Treffer und der nächste Schritt Richtung Mine

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Hochgradige Bohrergebnisse, ein Exploration Target von bis zu 4,6 Mio. Unzen AuEq und der Mining-Licence-Antrag: Sunday Creek rückt Exploration und mögliche Projektentwicklung enger zusammen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 07.10.2026, 5:28 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) verdichtet sich die Story rund um das zu 100% unternehmenseigene Sunday Creek-Gold-Antimon-Projekt im australischen Bundesstaat Victoria. Noch vor wenigen Jahren stand fast ausschließlich die Frage im Mittelpunkt, wie groß das hochgradige epizonale System werden kann. Seit Anfang August hat sich das Bild weiterentwickelt: Ein deutlich erweitertes Exploration Target quantifiziert erstmals die Größenordnung über fünf Kernbereiche, neue Tiefenbohrungen bei Rising Sun und Apollo liefern erneut außergewöhnlich hohe Goldgehalte, und Apollo East wurde mit hochgradiger Mineralisierung näher an der Oberfläche und weiter östlich getroffen. Im September akzeptierte die zuständige Behörde zudem eine Mining Licence Application für den historischen Golden-Dyke-Bereich als vollständig.

Damit beginnt bei Sunday Creek eine neue Phase. Exploration bleibt der wichtigste Werttreiber, doch parallel arbeitet Southern Cross Gold zunehmend an Genehmigungen, Untertagezugang und technischer De-Risking-Arbeit. Genau diese Kombination macht die jüngsten Meldungen relevant: Das Unternehmen versucht nicht nur, ein großes Gold-Antimon-System weiter aufzubohren, sondern schafft gleichzeitig Voraussetzungen, um aus der Entdeckung langfristig ein entwickelbares Bergbauprojekt zu machen.

Exploration Target wächst auf bis zu 4,6 Mio. Unzen AuEq

Den Ausgangspunkt der jüngsten Nachrichtenserie bildet die Meldung vom 4. August 2026. Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) aktualisierte das Exploration Target für Sunday Creek auf 10,4 bis 11,9 Mio. Tonnen mit 8,9 bis 12,1 g/t Goldäquivalent (AuEq). Daraus ergibt sich eine konzeptionelle Spanne von 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq. Aufgeschlüsselt umfasst das Ziel nach Unternehmensangaben 2,5 bis 3,9 Mio. Unzen Gold sowie 63.000 bis 95.000 Tonnen Antimon.

Die potenzielle Menge und die Gehalte sind konzeptioneller Natur, bislang reicht die Explorationsdichte nicht aus, um daraus eine Mineralressource abzuleiten. Gerade deshalb ist das laufende Bohrprogramm so wichtig. Zum Zeitpunkt der August-Meldung waren neun Bohrgeräte im Kernbereich und zwei weitere auf regionalen Zielen aktiv. Das Unternehmen plante weitere rund 135 Kilometer Bohrungen bis zum Ende des ersten Quartals 2027.

Rising Sun: Hochgradigkeit setzt sich in der Tiefe fort

Nur drei Wochen später folgte der nächste starke Bohrdatensatz. Am 25. August 2026 meldete Southern Cross Gold Ergebnisse aus fünf Bohrungen im tiefsten bis dahin getesteten west-östlichen Bereich unter Rising Sun. Im Mittelpunkt stand SDDSC230 mit 0,3 Metern bei 1.466,7 g/t AuEq, zusammengesetzt aus 1.466,4 g/t Gold und 0,1% Antimon, ab 886,7 Metern Bohrlochtiefe. Darin lag eine Einzelprobe von 0,1 Metern mit 4.500 g/t Gold - laut Unternehmen die vierthöchste einzelne Goldanalyse, die bis dahin bei Sunday Creek gemessen wurde.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Für Investoren ist daher weniger die spektakuläre Einzelzahl als die Frage entscheidend, ob die hochgradigen Aderstrukturen in der Tiefe vorhersagbar fortgesetzt werden können. Die August-Ergebnisse stützen nach Interpretation des Unternehmens diese Annahme. Hinweis, die gemeldeten Intervalle sind Bohrlängen, die tatsächliche Mächtigkeit kann davon abweichen.

Apollo und Apollo East wachsen gleichzeitig in zwei Richtungen

Die Meldung vom 2. September 2026 setzte genau dieses Muster fort. In Apollo lieferte die Keilbohrung SDDSC222W1 0,6 Meter mit 993,2 g/t AuEq, davon 972,0 g/t Gold und 8,9% Antimon, ab 808,5 Meter. Der Abschnitt lag rund 620 Meter unter der Oberfläche und verlängerte die A130-Aderstruktur um weitere 40 Meter in die Tiefe. Nach Unternehmensangaben war dies zu diesem Zeitpunkt der neuntbeste Composite-Treffer des gesamten Projekts.

Mindestens ebenso interessant war jedoch die Entwicklung bei Apollo East. SDDSC227 traf 5,1 Meter mit 27,2 g/t AuEq ab 260,9 Metern, einschließlich 2,6 Metern mit 51,1 g/t AuEq. Innerhalb dieses Bereichs lagen einzelne Goldanalysen von 186,0 und 116,0 g/t; zugleich wurde eine Einzelanalyse von 32,5% Antimon gemeldet. Nach Unternehmensangaben handelte es sich um den bislang oberflächennächsten hochgradigen Bohrabschnitt bei Apollo East, rund 144 Meter unter der Oberfläche. Zusammen mit SDDSC223 und weiteren Bohrungen war Apollo East zu diesem Zeitpunkt über rund 140 Meter horizontale Streichlänge definiert und blieb nach Osten offen.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Mit Stand 2. September waren für Sunday Creek 283 Bohrungen über 136.941 Meter gemeldet. Das Unternehmen zählte unter Anwendung des von ihm verwendeten unteren Cut-offs von 1 Meter Bohrlänge bei 5 g/t AuEq 98 Composite-Abschnitte über 100 g/t Gold, 83 zwischen 50 und 100 g/t Gold sowie 111 Composite-Abschnitte mit mehr als 10% Antimon. Diese Häufigkeit hochgradiger Treffer unterstreicht, dass bei Sunday Creek neben Gold auch Antimon einen wesentlichen Bestandteil der Mineralisierung bildet.

Mining Licence Application: wichtiger Schritt, aber noch keine Abbaugenehmigung

Der bislang deutlichste Schritt von der reinen Exploration in Richtung möglicher Projektentwicklung wurde mit der Unternehmensmeldung vom 23. September 2026 sichtbar. Bereits am 22. September 2026 hatte Resources Victoria die Mining Licence Application MIN009040 der hundertprozentigen Tochter Clonbinane Goldfield Pty Ltd. als vollständig akzeptiert. Die beantragte Fläche umfasst rund 30,7 Hektar rund um die historischen Golden-Dyke-Abbaue und liegt auf unternehmenseigenem Freehold-Land.

Der Antrag markiert einen weiteren sichtbaren Schritt in Richtung möglicher Projektentwicklung. Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) wartet nicht erst auf eine zukünftige Ressourcenschätzung, um nachgelagerte Arbeiten vorzubereiten. Bereits im Juni wurde der erste Abschlag für den 1,2 Kilometer langen Exploration Decline gesetzt, der unter einem bestehenden Exploration Work Plan genehmigt ist. Die Untertageerschließung soll bessere Bohrpositionen schaffen und damit insbesondere tiefere Bereiche effizienter zugänglich machen. Eine Exploration Decline ist jedoch keine Produktionsmine und darf nicht als Vorwegnahme einer späteren Bauentscheidung verstanden werden.

Von Southern Cross Gold bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-24-drill-rigs-operating-soon-for-the-maiden-resource-at-sunday-creek/

Vom Exploration Target zur ersten Ressource

Der nächste entscheidende Schritt für Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) besteht darin, die außergewöhnliche Zahl hochgradiger Bohrtreffer in ein belastbares geologisches Modell und schließlich in eine erste Mineralressourcenschätzung für Sunday Creek zu überführen. Genau darauf zielt das intensive Bohrprogramm ab. Während das aktuelle Exploration Target bereits eine Größenordnung von 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq beschreibt, bleibt diese Spanne ausdrücklich konzeptioneller Natur. Weitere Bohrungen müssen deshalb insbesondere die Kontinuität, Geometrie und Ausdehnung der zahlreichen mineralisierten Aderstrukturen bestätigen. Eine erste formelle Ressourcenschätzung wäre für das Projekt ein wichtiger Meilenstein, weil Sunday Creek damit erstmals über eine nach anerkannten Standards definierte Ressourcenbasis verfügen würde. Gleichzeitig könnte sie die Grundlage für weiterführende technische und wirtschaftliche Studien bilden.

Fazit: Southern Cross Gold vor wichtigen Meilensteinen

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) hat seit Anfang August auf zwei Ebenen Fortschritte erzielt. Auf der geologischen Seite wurde das Exploration Target deutlich erweitert, Rising Sun lieferte in der Tiefe erneut sehr hochgradige Goldwerte. Die jüngsten Bohrergebnisse erweiterten die bekannte Mineralisierung bei Apollo in der Tiefe sowie bei Apollo East in flachere und östlichere Bereiche. Auf der Entwicklungsseite wurde die Mining Licence Application für Golden Dyke von Resources Victoria als vollständig akzeptiert, während die Exploration Decline bereits im Bau ist.

Die Chancen liegen vor allem in der Kombination aus außergewöhnlich hochgradigen Goldtreffern, einer wachsenden Zahl modellierter Aderstrukturen, dem zusätzlichen Antimonhebel und der Lage nur rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne. Sollte das laufende Bohrprogramm ausreichende Kontinuität für eine erste Ressourcenschätzung belegen, würde Sunday Creek erstmals von einer konzeptionellen Zielgröße in eine formell definierte Ressourcenbasis übergehen. Weitere Expansion entlang des nur teilweise getesteten mineralisierten Korridors könnte darüber hinaus zusätzliche Optionalität schaffen.

Die nächsten Monate werden besonders aufschlussreich. Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) muss nun zeigen, dass aus der außergewöhnlichen Bohrstatistik eine robuste Ressource und aus dem regulatorischen Vorlauf ein belastbarer Entwicklungspfad entstehen kann. Gelingt beides, könnte sich Sunday Creek weiter von einer hochgradigen Entdeckung in Richtung eines fortgeschritteneren Gold-Antimon-Entwicklungsprojekts in einer etablierten australischen Bergbauregion bewegen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Redaktionelle Quellenbasis, Methodik und Informationsstand

Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Originalquellen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und ergänzenden Primärinformationen. Berücksichtigt wurden insbesondere die Unternehmensmeldungen vom 4. August 2026 ("Updates Exploration Target at Sunday Creek Gold-Antimony Project"), 25. August 2026 ("Extends into Rising Sun Deep"), 2. September 2026 ("Drills 0.6 m @ 972 g/t Gold in Apollo and Drills Easternmost Mineralization") und 23. September 2026 ("Lodges Mining Licence Application at Sunday Creek") sowie die aktuellen Projektinformationen des Unternehmens.

Quelle Intro-Bild: Symbolbild; KI generiert

Informationsstand: 6. Oktober 2026. Eine routinemäßige laufende Aktualisierung nach diesem Redaktionsstand ist nicht vorgesehen; zwingende gesetzliche Berichtigungs- oder Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt-, Rohstoffpreis- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen. SRC und der Autor haben die Angaben des Unternehmens und der technischen Drittquellen nicht unabhängig technisch, geologisch, metallurgisch, rechtlich oder wirtschaftlich verifiziert und keine eigene Ressourcenschätzung, Reservenschätzung, Wirtschaftlichkeitsstudie oder Unternehmensbewertung erstellt.

Qualified Person und technische Angaben

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. benennt Kenneth Bush, Head of Exploration, Member of the Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Bereichen Mining and Exploration (#10315), als Qualified Person gemäß NI 43-101 für technische Inhalte maßgeblicher aktueller Veröffentlichungen. Die jeweiligen Originalmeldungen enthalten darüber hinaus die einschlägigen Competent-Person-Erklärungen gemäß JORC Code 2012. SRC und der Autor sind keine Qualified Persons oder Competent Persons und haben keine unabhängige Prüfung der Bohrkerne, Analysedaten, QA/QC-Daten, geologischen Modelle oder metallurgischen Testarbeiten vorgenommen.

Exploration Target, Mineral Resources und Mineral Reserves

Das für Sunday Creek veröffentlichte Exploration Target von 10,4 bis 11,9 Mio. Tonnen mit 8,9 bis 12,1 g/t AuEq beziehungsweise 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq ist konzeptioneller Natur und keine Mineral Resource oder Mineral Reserve. Es besteht derzeit nicht genügend Exploration, um eine Mineral Resource für dieses Exploration Target zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Exploration zur Schätzung einer Mineral Resource führen wird. Mineral Resources sind zudem nicht mit Mineral Reserves gleichzusetzen und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Sunday Creek verfügt zum Informationsstand dieses Beitrags über keine veröffentlichte Mineral Resource oder Mineral Reserve.

Bohrergebnisse und hochgradige Einzelintervalle

Die im Beitrag genannten Bohrabschnitte sind Explorationsergebnisse und nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Mächtigkeit, Kontinuität oder Wirtschaftlichkeit einer gesamten Lagerstätte. Besonders hochgradige und teilweise schmale Goldintervalle dürfen nicht ohne weiteres auf größere Gesteinsvolumina extrapoliert werden. Die gemeldeten Intervalle sind grundsätzlich Bohrlängen; geschätzte wahre Mächtigkeiten werden vom Unternehmen nur dort angegeben, wo sie bestimmbar sind. Bei zukünftigen Ressourcenstudien kann außerdem eine Begrenzung beziehungsweise ein Top-Cut außergewöhnlich hoher Goldanalysen erforderlich werden.

Goldäquivalent (AuEq) und Antimon

Die im Beitrag verwendeten AuEq-Werte sind rechnerische Goldäquivalentwerte und keine unmittelbar gemessenen Goldgehalte. Southern Cross Gold verwendet für Sunday Creek derzeit die Formel AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb %). Nach Unternehmensangaben basiert diese Formel auf Vergleichsparametern der Costerfield-Mine, darunter ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar je Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar je Tonne sowie angenommene Recoveries von 91% für Gold und 92% für Antimon. Änderungen von Gold- und Antimonpreisen, Recoveries, Kosten oder sonstigen Parametern können die resultierenden AuEq-Werte wesentlich verändern. Es besteht keine Garantie, dass Gold und Antimon später in den unterstellten Mengen oder zu den angenommenen Konditionen wirtschaftlich gewonnen und verkauft werden können.

Metallurgische Testarbeiten

Veröffentlichte metallurgische Ergebnisse beruhen auf Testarbeiten im Labor- beziehungsweise Testmaßstab. Die berichteten Gold- und Antimon-Recoveries sowie Konzentratqualitäten sind keine Garantie dafür, dass vergleichbare Ergebnisse in einer zukünftigen kommerziellen Aufbereitungsanlage erzielt werden können. Weitere metallurgische, technische und wirtschaftliche Arbeiten können zu abweichenden Ergebnissen führen.

Mining Licence Application, Exploration Decline und Genehmigungsstatus

Die Annahme der Mining Licence Application MIN009040 durch Resources Victoria als vollständig stellt keine Genehmigung zum Beginn des Bergbaus und keine Bau- oder Produktionsentscheidung dar. Nach Angaben des Unternehmens wären vor einem möglichen Minenbetrieb weitere behördliche Genehmigungen und Schritte erforderlich, darunter insbesondere Planungszustimmungen beziehungsweise gegebenenfalls Umweltverfahren, ein genehmigter Mine Work Plan, Rehabilitationssicherheiten und weitere gesetzliche Voraussetzungen. Der laufende Bau der Exploration Decline erfolgt im Rahmen eines Exploration Work Plan und ist ebenfalls nicht mit dem Bau oder der Genehmigung einer kommerziellen Mine gleichzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag enthält beziehungsweise verarbeitet zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, insbesondere hinsichtlich des laufenden Bohrprogramms, möglicher Erweiterungen des Exploration Target, einer möglichen zukünftigen Mineral Resource Estimate, weiterer metallurgischer Arbeiten, der Exploration Decline, des Mining-Licence-Verfahrens, zusätzlicher Genehmigungen sowie einer möglichen zukünftigen Entwicklung von Sunday Creek. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Planungen, Annahmen und geologischen Interpretationen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Besondere Risiken

Investitionen in Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen geologische und gehaltsbezogene Unsicherheiten, die besondere Variabilität hochgradiger Goldsysteme, fehlende Mineral Resources und Mineral Reserves, metallurgische Risiken, Änderungen von Gold- und Antimonpreisen, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Kosteninflation, technische und operative Risiken, Genehmigungs-, Umwelt-, Rehabilitations- und Community-Risiken sowie politische, steuerliche und regulatorische Risiken. Eine positive Exploration oder die Annahme eines Genehmigungsantrags garantiert weder die Definition einer wirtschaftlichen Ressource noch den Bau oder profitablen Betrieb einer Mine.

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