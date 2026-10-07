Dass Websites nicht in dem Maße bei Antworten von KI-Chatbots auftauchen wie in den Listen von Suchmaschinen wie Google, kann für Unternehmen frustrierend sein. Um die Diskrepanz zu verringern, ist es wichtig, den Weg zu kennen, wie ChatGPT und Co. ihre Antworten generieren. Google sagt, für seine KI-Antworten reiche gutes SEO. Für Googles eigene KI-Übersichten stimmt das weitgehend. Bei ChatGPT, Gemini, Copilot und Perplexity sieht es anders aus: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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