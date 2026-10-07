Was ist Cloud-Mining? Wie kann man mit ASDeFi täglich 2.000 Euro in Bitcoin ansammeln?

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Eine Frage, die sich immer mehr Anleger stellen

In Anlegerkreisen macht eine Frage still und leise die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, täglich automatisch Bitcoin anzusammeln - ohne zum aktuellen Kurs kaufen zu müssen, ohne teure Hardware anschaffen zu müssen und ohne jegliche technischen Kenntnisse?

Die Antwort lautet: Ja. Es handelt sich um das sogenannte Bitcoin-Cloud-Mining - Cloud-Mining, das über ASDeFi jedem mit einer Internetverbindung zur Verfügung steht.

Was ist Bitcoin und warum ist es so wichtig?

Bitcoin ist eine dezentrale Kryptowährung - keine Zentralbank, keine Regierung und kein Unternehmen hat die Kontrolle darüber. Es läuft auf einem globalen Netzwerk aus Tausenden von Computern, die gemeinsam jede Transaktion verifizieren und diese dauerhaft in einem manipulationssicheren Hauptbuch, der sogenannten Blockchain, festhalten.

Der grundlegende Unterschied zwischen Bitcoin und allen anderen Vermögenswerten liegt jedoch in einer Eigenschaft:

Die maximale Gesamtmenge ist dauerhaft auf 21 Millionen Coins festgelegt.

Keine Zentralbank kann zusätzliche Bitcoins ausgeben. Keine Regierung kann per Dekret die Gesamtmenge erhöhen. Kein Vorstand kann durch eine Abstimmung die Anteile der bestehenden Inhaber verwässern. Diese Begrenzung ist im Code von Bitcoin verankert und hat sich seit seiner Entstehung nie geändert.

Wie Bitcoin wirklich entsteht: Eine kurze Einführung in das Prinzip des Minings

Bitcoin ist untrennbar mit dem Mining verbunden. Alle zehn Minuten versuchen weltweit Tausende von Spezialcomputern gleichzeitig, ein komplexes mathematisches Rätsel zu lösen. Der Computer, der das Rätsel als Erster löst, erhält das Recht, die nächste Transaktionsgruppe in das permanente Bitcoin-Protokoll einzutragen, und wird dafür mit neu generierten Bitcoins belohnt.

Derzeit beträgt die Belohnung 3,125 Bitcoin alle zehn Minuten und wird das ganze Jahr über rund um die Uhr ausgezahlt. Auf diese Weise gelangen neue Bitcoins in Umlauf. Das Mining ist sowohl ein Sicherheitsmechanismus zum Schutz jeder Transaktion im Netzwerk als auch der Produktionsprozess, durch den neue Bitcoins geschaffen werden.

Warum das Mining zu Hause für die meisten Menschen nicht mehr rentabel ist

Das Bitcoin-Mining hat sich von einer Aktivität, an der man in der Anfangszeit noch mit einem gewöhnlichen Computer teilnehmen konnte, zu einer hochindustrialisierten Branche entwickelt. Da die gesamte Rechenleistung des Netzwerks mittlerweile 1 Zexa-Hash pro Sekunde überschritten hat, müssen private Miner die Kosten für teure ASIC-Hardware, Strom, industrielle Kühlsysteme sowie den laufenden Betrieb und die Wartung tragen. Die hohen Strompreise für Privathaushalte in Europa und Nordamerika schmälern die Gewinne aus dem Mining zu Hause zusätzlich, sodass es für die meisten Privatpersonen schwierig ist, wirtschaftlich tragfähige Erträge zu erzielen.

Was ist Cloud-Mining?

Cloud-Mining ist ein Modell, das es Privatanlegern ermöglicht, eine professionelle Bitcoin-Mining-Infrastruktur zu nutzen, ohne selbst physische Hardware besitzen, betreiben oder gar damit in Berührung kommen zu müssen.

So funktioniert es: Sie müssen keine eigene Mining-Ausrüstung kaufen und betreiben. Sie erwerben lediglich einen Anteil an der Rechenleistung eines professionellen Rechenzentrums. Die Hardware des Rechenzentrums übernimmt die eigentliche Mining-Arbeit. Die proportional erhaltenen Bitcoin-Belohnungen werden alle 24 Stunden automatisch auf Ihr Wallet gutgeschrieben.

Das Rechenzentrum kümmert sich um alles: Beschaffung der Hardware, Installation, Stromversorgung, Kühlsystem, Wartung, Software-Updates und die Verwaltung des Mining-Pools. Sie müssen sich um keinerlei technische Probleme kümmern.

So funktioniert das Cloud-Mining von ASDeFi

ASDeFi ist eine im Jahr 2020 gegründete Bitcoin-Cloud-Mining-Plattform mit über 5 Millionen Nutzern in mehr als 170 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt neun physische Rechenzentren in Nordamerika und wird von Bitmain, dem weltweit größten Hersteller von ASIC-Mining-Geräten, unterstützt. ASDeFi verfügt über mehr als 1 % der weltweiten Bitcoin-Rechenleistung, die sich auf insgesamt 16,7 Millionen TH beläuft.

Leitfaden für den Einstieg ins Cloud-Mining: Vier Schritte

Gehen Sie auf die offizielle Website von Bitcoin Cloud Mining und registrieren Sie sich: asdefi.com

Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie 15 US-Dollar gratis und können täglich 0,6 US-Dollar an Vertragserträgen erzielen.

2. Kryptowährung einzahlen und Wallet verknüpfen

Gehen Sie auf die Einzahlungsseite der Plattform und zahlen Sie gängige Kryptowährungen wie BTC, XRP, USDT, ETH, ADA, USDC, BNB usw. ein. Verknüpfen Sie außerdem die Adresse Ihres Kryptowährungs-Wallets

3. Kaufen Sie einen Rechenleistung-Vertrag

Kaufen Sie einen Vertrag im Wert von 15 US-Dollar und wählen Sie einen Rechenleistung-Vertrag entsprechend Ihrem Investitionsbudget aus.

Beispiel für die Erträge der derzeit angebotenen Verträge:

Einsteiger-Vertrag: 100 US-Dollar - 2-Tage-Zyklus - Tagesgewinn 4 US-Dollar - Gesamtgewinn ca. 108 US-Dollar

Basis-Rechenleistung-Vertrag: 700 US-Dollar - 5-Tage-Zyklus - Tagesgewinn 9,8 US-Dollar - Gesamtgewinn ca. 749 US-Dollar

Basis-Rechenleistungsvertrag: 3.500 US-Dollar - 10-Tage-Zyklus - Tagesgewinn 56 US-Dollar - Gesamtgewinn ca. 4.060 US-Dollar

Stabiler Rechenleistungsvertrag: 10.000 US-Dollar - 20-Tage-Zyklus - Tagesgewinn 182 US-Dollar - Gesamtgewinn ca. 13.640 US-Dollar

Vertrag für erweiterte Rechenleistung: 50.000 US-Dollar - 30-Tage-Zyklus - Tagesgewinn 1.050 US-Dollar - Gesamtgewinn ca. 81.500 US-Dollar

Vertrag für Super-Rechenleistung: 100.000 US-Dollar - 35-Tage-Zyklus - Tagesgewinn 2.550 US-Dollar - Gesamtgewinn ca. 178.750 US-Dollar

4. Beginnen Sie mit dem Mining und sammeln Sie Erträge

Nach Abschluss des Vertragskaufs weist die Plattform automatisch Rechenleistungsressourcen zu und startet den Mining-Betrieb. Sie können den Status in Echtzeit auf Ihrem Smartphone verfolgen. Die Erträge können zum Kauf weiterer Verträge verwendet oder in eine externe Wallet ausgezahlt werden.

Häufig gestellte Fragen

Muss man für das Cloud-Mining einen Miner kaufen?

Nein. Die Cloud-Mining-Plattform kümmert sich um die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung der Miner. Sie müssen lediglich den entsprechenden Mining-Vertrag auswählen und abschließen.

Ist Cloud-Mining für Anfänger geeignet?

Ja. Cloud-Mining erfolgt automatisiert, sodass neue Nutzer ohne spezielle Fachkenntnisse teilnehmen können. Außerdem steht Ihnen ein 24/7-Online-Kundenservice zur Verfügung.

Wie lange dauert es, bis die Erträge aus dem Cloud-Mining auf dem Konto gutgeschrieben werden?

Seriöse Plattformen führen alle 24 Stunden eine automatische Abrechnung durch und schreiben die Erträge gut. Sobald die Erträge auf dem Konto eingegangen sind, können sie zum Kauf von Verträgen oder zur Auszahlung in eine digitale Geldbörse verwendet werden.

Wie richte ich ein Bitcoin-Cloud-Mining-Konto ein?

Besuchen Sie die offizielle Website für Cloud-Mining: https://asdefi.com

App herunterladen: https://asdefi.com/xml/index.html#/app

E-Mail: info@asdefi.com