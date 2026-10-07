Ahrensburg/Berlin (ots) -Die Marke edding und die Berliner Streetwear Brand IRIEDAILY erweitern die gemeinsame Initiative "Permanent Democracy" und rufen erneut dazu auf, aktiv an einer lebendigen Demokratie mitzuwirken. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und lebt davon, dass Menschen sich für sie einsetzen. Diese Idee fasst der Leitgedanke zusammen: "Permanent Democracy - only good when it's used".Bereits zum Auftakt der Initiative "Permanent Democracy" im Frühjahr 2026 brachten edding und IRIEDAILY eine limitierte Streetwear-Kollektion auf den Markt, die demokratische Botschaften mit kreativem Ausdruck verbindet. Mit dem zweiten Drop wird die Kollektion nun konsequent weiterentwickelt und um zusätzliche Fashion Pieces ergänzt. Die neuen Designs knüpfen an die bestehende visuelle Identität der Kampagne an und greifen erneut die von Street-Art-Künstler Hombre SUK entwickelten demokratiebezogenen Motive auf. Die Kollektion besteht damit insgesamt aus neun Fashion Pieces: einem Hoodie, mehreren T-Shirts, einer Tote Bag, einer Fleecejacke, Socken, einem Fleece-Schal sowie der limitierten "De-Mo Jacket".Förderung der DemokratiebildungMit der Fortführung der Initiative möchten edding und IRIEDAILY einen nachhaltigen gesellschaftlichen Impact erzielen, indem sie Impulse für politische Bildung setzen. Ein Teil des Verkaufserlöses der Kollektion fließt in Demokratie-Workshops an Schulen und unterstützt damit konkrete Bildungsangebote für junge Menschen. Damit soll die Initiative über die reine Sensibilisierung hinausgehen und einen konkreten Beitrag zur Stärkung demokratischer Teilhabe leisten. Schulen sind dabei wichtige Partner, um junge Menschen frühzeitig für Mitbestimmung, Verantwortung und gesellschaftliches Engagement zu begeistern.Im Rahmen der Initiative unterstützt edding das Demokratie-Mobil, das als fahrendes Klassenzimmer Schulen in Berlin und Brandenburg besucht und Demokratie sowie Partizipation in interaktiven Workshops erlebbar macht. Insgesamt ermöglicht edding rund 15 Workshops für etwa 400 Schüler*innen und leistet damit einen konkreten Beitrag zur Demokratiebildung. Zusätzlich werden im Rahmen der edding Bildungsinitiative drei Demokratie-Workshops an Schulen verlost. Lehrpersonen, Schulleitungen und Mitarbeitende können sich ab dem 6. Oktober 2026 für die Durchführung eines Workshops an ihrer Schule bewerben. https://www.edding.com/de-de/education/permanent-democracy/Launch Event am 15. Oktober im IRIEDAILY Brand Store BerlinDer offizielle Launch der zweiten Kollektion findet am 15. Oktober 2026 im IRIEDAILY Brand Store in Berlin statt.Ein besonderer Programmpunkt ist die Teilnahme einer Schulklasse, die bereits einen Demokratie-Workshop absolviert hat. Die Schüler*innen präsentieren vor Ort Demokratie-Motive, die im Rahmen ihres Workshops entstanden sind, und erhalten die Möglichkeit, diese live auf T-Shirts zu drucken.Ergänzt wird das Event durch weitere kreative Aktivierungen, die Besucher*innen dazu einladen, sich mit demokratischen Themen auseinanderzusetzen und selbst aktiv zu werden.Gemeinsam Verantwortung übernehmenWas die Weiterentwicklung der Initiative für die beiden Partner bedeutet, fassen Walt Molt (CEO IRIEDAILY) und Per Ledermann (CEO edding Group) wie folgt zusammen:"Willkommen in dieser Democrazy! Sie wirkt verrückt, sie wackelt, sie scheint zerbrechlich und genau deshalb müssen wir alle sie retten, aktiv gestalten und die Grundsätze der Demokratie vermitteln. Wir teilen einen einfachen, aber kraftvollen Traum: Dass alle unabhängig von Stärke, Herkunft oder Stimme die gleichen Rechte und Chancen haben. Das ist kein 'nice to have', sondern das Fundament unseres Zusammenlebens. Wir brauchen echte Allyships und kein bloßes Mitlaufen, sondern echtes Einstehen füreinander."- Walt Molt, CEO IRIEDAILY"Demokratie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich aktiv beteiligen. Deshalb möchten wir als edding Group nicht nur Aufmerksamkeit schaffen, sondern auch einen konkreten Beitrag leisten. Die Unterstützung von Demokratie-Workshops ist für uns eine Möglichkeit, junge Menschen zu stärken und demokratische Teilhabe erfahrbar zu machen. Wenn wir eine lebendige Demokratie wollen, müssen wir gerade dort investieren, wo die nächste Generation lernt und ihre Zukunft gestaltet."- Per Ledermann, CEO edding Group---Link zum Kampagnenvideo: https://www.youtube.com/shorts/33SC4z6wCNULink zur Kampagnenwebseite: https://www.edding.com/de-de/demokratiemarker/Link zur Bewerbung Demokratieworkshop: https://www.edding.com/de-de/education/permanent-democracy/---Über eddingDie Marke edding ist Teil der edding Group und wurde 1960 in Hamburg gegründet. Sie besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Bekanntgeworden durch seine Permanentmarker umfasst das Sortiment Marker und Schreibgeräte für das Büro, die industrielle Anwendung sowie für die Umsetzung kreativer Ideen. edding Produkte stehen für Ausdruckskraft und sollen Menschen darin bestärken, ihre Gedanken und Ideen auszudrücken und sichtbar zu werden. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft. Daher folgt das wirtschaftliche Handeln dem Prinzip profit-for: Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage für ökologisches und soziales Engagement.https://www.edding.com/de-de/Über IRIEDAILYIRIEDAILY ist eine eigentümergeführte Streetwear-Marke aus Berlin, die seit dem Gründingjahr 1994 geprägt ist von stetigen kreativen Visionen, DIY-Spirit und authentischem Streetwear-Style. IRIEDAILY ist mehr als nur eine Berliner Streetwear-Marke. Es ist eine Geschichte von Freundschaft, Eigenverantwortung, Respekt und dem unermüdlichen Bestreben, der DNA "STAY DIFFERENT" treu zu bleiben. Das zeigt sich in den Kollektionen sowie Unterstützen kultur- und gesellschaftsrelevanter Bereiche. Nachhaltiges Wachstum und verantwortungsvolles Handeln sind für IRIEDAILY essenziell. Das zeigt sich nicht nur in langjährigen Arbeitsverhältnissen, sondern auch in der gezielten Übernahme von Verantwortung für die Arbeitsbedingungen und Löhne der Arbeiter*innen in der verarbeitenden Textilindustrie wie durch die enge Zusammenarbeit mit der Fair Wear Foundation.www.iriedaily.dePressekontakt:Auf Anfrage stellen wir darüber hinaus gerne weitere Pressefotos, Bewegtbild, Logos und Produktmuster bereit und koordinieren Interviews mit edding (z.B. CEO Per Ledermann) oder IRIEDAILY.Sophia SträßerPR & Communication Specialist edding GroupE-Mail: presse@edding.deTel.: +49 174 9248634Denise GraffBrand Marketing & Presse IRIEDAILYE-Mail: denise@iriedaily.deTel.: +4930 69807190Original-Content von: edding Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61813/6366261