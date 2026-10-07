Bei Nordex setzt sich die starke Auftragsentwicklung fort. Der Windturbinenbauer hat in der Türkei mehrere Bestellungen über zusammen 389 MW erhalten. Die Projekte sollen ab 2027 schrittweise realisiert und bis 2028 in Betrieb genommen werden. Die 389 MW dürften allein für Lieferung und Errichtung einem Umsatzvolumen in der Größenordnung von rund 350 Mio. € entsprechen. Hinzu kommen langfristige Serviceerlöse. Erst am Vortag hatte Nordex Bestellungen über 228 MW aus Süd-, Mittel- und Osteuropa gemeldet. Die Türkei zählt zu den wichtigsten Märkten des Konzerns. Den kumulierten Marktanteil in der Türkei beziffert man auf 34 %. Nordex verfügt über eine solide Wachstumspipeline.
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