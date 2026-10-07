Vaduz (ots) -Vom 28. September bis 3. Oktober 2026 haben 34 Fussballtrainer aus 6 verschiedenen Kantonen, Liechtenstein, Österreich und Deutschland, die Grundausbildung im Fussball absolviert. Diese stellt die Basis für weiterführende Ausbildungen wie das UEFA C-Diplom dar. Das Ziel des Kurses ist, den Jugendlichen im Verein im Alter von 10 bis 20 Jahren ein altersgerechtes und abwechslungsreiches Training zu ermöglichen.Die Ausbildungswoche baut auf dem J+S Manual Fussball Jugendliche auf, welches vom Schweizerischen Fussballverband und dem BASPO zur Verfügung gestellt wird. Den Theorieteil mit Spiel- und Ausbildungsphilosophie des SFV sowie Persönlichkeits- und Teamentwicklung wurden vom Kursleiter, Roman Wild (OFV) mit den Trainern erarbeitet. Die Klassenlehrer, die selbst regelmässig auf dem Fussballplatz Trainings erteilen, vermittelten Taktik- und Technikthemen, Coaching- und Trainingsformen praxisnah. Gut ausgebildete und sensibilisierte J+S Leitende fördern ein respektvolles Miteinander und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Fairplay auf dem Fussballplatz.Durch die professionelle durchgeführte Ausbildungswoche waren die Teilnehmenden gut auf die Abschlussarbeit am Samstag vorbereitet. Wir gratulieren den neuen J+S Leitenden zur bestandenen Grundausbildung und wünschen viel Freude bei der Umsetzung auf dem heimischen Fussballplatz. Die Stabsstelle für Sport bedankt sich beim FC Ruggell und der Gemeinde Ruggell für das zur Verfügung stellen der Sportanlage.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942807