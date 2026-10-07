DAX im roten Bereich, Ölpreis zieht wieder an

Der DAX startet mit Abschlägen in den Handelstag und folgt damit der schwächeren Tendenz an den internationalen Aktienmärkten. Auch der EuroStoxx 50 notiert leichter. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin, wobei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 leicht nachgeben. In Asien überwog ebenfalls die Zurückhaltung. Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit einem Verlust.

Makroökonomischer Überblick

Am Rohstoffmarkt rücken die Ölpreise erneut in den Fokus. Nach dem Rücksetzer am Vortag haben die Notierungen für Brent-Rohöl wieder angezogen. Ausschlaggebend bleiben die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Trotz steigender Transportvolumina durch die Straße von Hormus häufen sich Berichte über Angriffe auf die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Region.

Zusätzlich sorgen die weiterhin knappen Lagerbestände und eine angespannte Dieselversorgung für Aufmerksamkeit. Marktteilnehmer beobachten daher genau, ob die zunehmenden Exportmengen ausreichen, um mögliche Störungen der Lieferketten auszugleichen. Die Entwicklung am Energiemarkt bleibt damit ein wichtiger Faktor für Inflationserwartungen und die globale Konjunktur.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Porsche AG zählen zu den meistdiskutierten Werten des Tages. Der Sportwagenhersteller hat eine umfassende strategische Neuausrichtung vorgestellt, die den Fokus stärker auf Profitabilität und hochmargige Fahrzeuge legt. Geplant sind deutliche Einsparungen bei Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie eine Verschlankung der Organisation. Gleichzeitig soll der Anteil besonders renditestarker Modelle steigen. Anleger bewerten die Maßnahmen als Versuch, die Ertragskraft nach einer schwierigen Phase mit rückläufigen Absätzen und sinkenden Gewinnen nachhaltig zu stärken.

Auch Nordex rücken in den Blickpunkt. Der Windturbinenbauer konnte neue Aufträge in der Türkei mit einer Gesamtleistung von 389 Megawatt gewinnen. Neben der Lieferung und Errichtung der Anlagen umfasst das Paket auch mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Aufträge unterstreichen die anhaltend robuste Nachfrage nach Windenergieprojekten und stärken die Visibilität für die kommenden Jahre. Insbesondere die langfristigen Serviceerlöse werden von Investoren als wichtiger Stabilitätsfaktor für das Geschäftsmodell bewertet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG35NJ 17,12 26972,825513 Punkte 14,88 Open End DAX Bull UN6WGM 17,72 23517,105216 Punkte 14,29 Open End X-DAX Bull UN8DR4 10,84 24196,642445 Punkte 23,42 Open End Silber Bull UR18GZ 4,10 56,047549 USD 12,86 Open End Nasdaq-100 Bull UR0VPS 7,86 30349,469667 Punkte 34,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call UG1X11 0,28 280,00 USD 13,48 16.12.2026 Micron Technology Inc. Call UN87G7 11,44 1200,00 USD 3,92 16.06.2027 DAX Call UR2RSX 9,05 26000,00 Punkte 18,79 13.11.2026 Tesla Inc. Call UG2YR2 3,44 360,00 USD 6,76 16.12.2026 Airbus SE Call UN4RAV 1,81 190,00 EUR 5,63 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Short UR2T4V 7,57 26297,202936 Punkte 30 Open End DAX Short HD6SGB 4,41 38174,303745 Punkte 2 Open End IBM Corp. Long HD2V8Q 7,39 110,681073 USD 2 Open End Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RVA 18,60 433,064096 USD 3 Open End DAX Long HD6SGF 9,60 21211,200303 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.