https://boersenkiosk.de/Kauf-Bernecker-daily-vom-07.10.2026/BK

Wall Street setzte die Rekordfahrt gestern fort. Gegenwind kommt jedoch erneut vom Bondmarkt: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries liegt im asiatischen Handel um 5,3 %, die 30-jährige bei knapp 5,7 %. Brent steigt wieder auf über 101 Dollar.Asien und der DAX kann den US-Vorgaben heute nicht folgen. Nikkei, KOSPI und Hang Seng liegen am Morgen im Minus. SK Hynix verliert mehr als Samsung. Festlandchina bleibt feiertagsbedingt geschlossen.Marvell (s. Chart) lieferte auf dem Kapitalmarkttag die wichtigste Tech-Nachricht. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2028 nun rund 20 Mrd. Dollar erreichen, zuvor waren 18 Mrd. Dollar avisiert. Der Konsens lag bei 18,2 Mrd. Dollar. Für 2031 nennt Marvell erstmals 70 bis 90 Mrd. Dollar Umsatz, der Visible-Alpha-Konsens lag bei 46,85 Mrd. Dollar. Die Aktie schloss knapp 6 % höher. Jefferies hat das Kursziel von 325 auf 450 Dollar angehoben und bleibt bei Buy. Das wären 56 % Potenzial.Wir hatten am Montag in der Bernecker-daily die Guidance-Erhöhung bereits avisiert. Heute gehen wir bei einem japanischen Halbleiterhersteller auf Kauf und bieten die Währungsspekulation der Woche - lesenswert!Hier geht es zur Bernecker-daily von heute im Einzelabruf:Nachbörslich meldete Constellation Brands 2,63 Mrd. Dollar Umsatz gegenüber 2,54 Mrd. Dollar Konsens und 3,74 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie gegenüber 3,55 Dollar erwartet. Die Aktie verlor dennoch rund 4,5 %, nachdem der Absatz an den Handel bei Bier um 0,6 % sank.Heute folgen die Protokolle der September-Sitzung der Fed.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe