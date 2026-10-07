Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse gilt heute der deutschen Industrieproduktion, so die Analysten der Helaba.Gestern seien bereits die Auftragseingänge veröffentlicht worden, die im August ihren positiven Trend beendet hätten. Es sei ein deutlicher Vormonatsrückgang in Höhe von 10,6% gemeldet worden, der aber auf eine Korrektur bei den Großaufträgen zurückzuführen sei. Die Industrieproduktion habe bislang enttäuscht und auch für die Augustzahlen sollten die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt werden. Die Indikation vonseiten der Industrieumsätze, die gestern zusammen mit den Auftragseingängen veröffentlicht worden seien und unverändert geblieben seien, lasse auf wenig Dynamik schließen, nachdem es im Vormonat zu einem Rückgang um 1,1% gekommen sei - maßgeblich aufgrund der enttäuschenden Entwicklung in der Automobilindustrie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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