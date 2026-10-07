Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten hat sich am Dienstag weiter beruhigt, so die Analysten der Helaba.Eine Ausweitung der EWU-Spreads sei zuletzt ausgeblieben, die Renditedifferenzen würden trotz der jüngsten Einengungstendenzen aber erheblich bleiben. Im Nahost-Konflikt gebe es indes kaum neue Entwicklungen. Anzeichen für eine Entspannung seien nicht erkennbar, sodass die Energiepreise auf erhöhtem Niveau verharren würden. Von der Datenlage seien heute keine nennenswerten Impulse zu erwarten. Erwähnenswert sei lediglich die Veröffentlichung der deutschen Industrieproduktion. Mehr Spannung verspreche das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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