EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Branicks Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
Ort: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
Ort: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/
07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.branicks.com
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2411762 07.10.2026 CET/CEST