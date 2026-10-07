Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
07. Oct 2026 / 10:07 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2027
- Sprache: Deutsch
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
- Sprache: Englisch
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Straße 151-153.
|50672 Koeln
|Germany
|Internet
|https://www.lufthansagroup.com/investor-relations