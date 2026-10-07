Der Düsseldorfer Rüstungskonzern steigt mit eigener Serienfertigung ins Weltraumgeschäft ein und sichert der Bundeswehr exklusive Aufklärung. Trotzdem dümpelt die Aktie knapp über dem Jahrestief. Warum Aktionäre skeptisch bleiben und welche Rolle die Nato-Ostflanke spielt.In Neuss, wo Rheinmetall früher Autoteile fertigte, laufen jetzt Radarsatelliten vom Band. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern hat dort die Serienproduktion von SAR-Satelliten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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