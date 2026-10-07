Bayreuth (ots) -Der medi Tower in Bayreuth wurde mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis 2026 in der Kategorie "Büro & Verwaltung" ausgezeichnet. Bekannt gegeben wurden die Gewinner des Wettbewerbs am 10. September 2026 im Internationalen Congresscenter Stuttgart. Das prämierte Lichtkonzept verbindet Architektur, Unternehmenskultur und Funktionalität auf besondere Weise.Für die Lichtplanung im medi Tower ist das Unternehmen ag Licht aus Köln verantwortlich, welches für das Verwaltungsgebäude ein Konzept entwickelte, das Architektur und die Unternehmensidentität miteinander verknüpft. Ein besonderes Merkmal ist dabei die Gestaltung des zentralen "Marktplatzes" im Erdgeschoss, dem kommunikativen Herzstück des Gebäudes. Als gemeinsamer Treffpunkt bringt er Menschen aus allen Unternehmensbereichen zusammen - von der Produktion über die Logistik bis hin zur Verwaltung. Zudem ist der "Marktplatz" ein zentraler Begegnungsort für Gäste aus aller Welt. Die offene Deckenarchitektur im Erdgeschoss greift die Farbwelt von medi auf und verbindet diese mit einem prägnanten Lichtmotiv, das dem Raum eine unverwechselbare Identität verleiht. Dafür wurde eine eigene Lichtebene eingezogen, deren Anordnung an einen Kreuzstich - ein Motiv aus zwei diagonalen Stichen - erinnert. Dieses Gestaltungselement schlägt eine Brücke zur Kernkompetenz von medi und findet sich in dem Handwerk und der Fertigung der medizinischen Hightech Stoffe wieder. So wird die Unternehmensidentität nicht nur sichtbar, sondern auch räumlich erlebbar.Lichtdesign und Raumgestaltung beeinflussen modernes ArbeitenIn den oberen Stockwerken des medi Towers entstanden offene und flexible Arbeitswelten, die konzentriertes Arbeiten ebenso ermöglichen wie spontane Treffen und interdisziplinären Austausch. Denn moderne Arbeitswelten benötigen mehr als funktionale Beleuchtung: Licht beeinflusst Orientierung, Konzentration, Wohlbefinden und die Qualität von Begegnungen. Die Lichtplanung unterstützt dieses Konzept durch eine harmonische Integration der Beleuchtung in die Architektur: In den Bürobereichen sind die Leuchten flächenbündig in die Lamellendecke integriert und sorgen für eine ausgewogene Ausleuchtung der Arbeitsbereiche. Dabei stand nicht allein die gestalterische Wirkung im Vordergrund - das Lichtkonzept wurde gezielt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden abgestimmt: Eine tageslichtabhängige Steuerung passt die Beleuchtung an die jeweiligen Lichtverhältnisse an und schafft über den gesamten Arbeitstag hinweg angenehme Bedingungen.Darüber hinaus setzt das Konzept auf langlebige Komponenten und hochwertige, wiederverwertbare Materialien: Die hohe Lebensdauer der Leuchten reduziert Wartungsaufwand und Ressourcenverbrauch. Ferner kann mit der Wahl des Leuchtmittels (LED) ein großer Teil des Energieverbrauches gesenkt werden - die Nutzung von Tageslicht verbunden mit der Steuerungstechnik wirken zusätzlich positiv.FazitDas Ergebnis ist ein modernes und energieeffizientes Lichtkonzept, das Funktionalität, Komfort sowie Design verbindet und wesentlich zur hohen Aufenthaltsqualität im medi Tower beiträgt. Die Auszeichnung würdigt damit nicht nur die gestalterische Qualität des Projekts, sondern auch den Anspruch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.Hintergrundinfos zum medi TowerMit dem 2023 eröffneten Tower hat der Medizinprodukte-Hersteller medi sein Headquarter in Bayreuth um ein modernes Verwaltungsgebäude mit rund 400 Arbeitsplätzen erweitert. Der markante fünfeckige Turm hat sich seit seiner Fertigstellung im Frühling 2023 zu einem architektonischen Wahrzeichen der Stadt Bayreuth entwickelt und bildet eine weithin sichtbare Landmarke.Verantwortlich für die Architektur des Neubaus ist das renommierte Aachener Büro kadawittfeldarchitektur. Mit seinem Konzept schuf das Planungsteam einen markanten Gebäudekomplex, der Offenheit, Kommunikation und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt und die Unternehmenswerte von medi architektonisch erlebbar macht. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die prämierte Lichtgestaltung von ag Licht, die Architektur, Funktionalität und Wohlbefinden zu einem ganzheitlichen Raumerlebnis verbindet.medi bedankt sich bei allen Partnern, die zum Erfolg des Projekts beigetragen haben, insbesondere bei der Lichtplanung von ag Licht, dem Architekturbüro kadawittfeldarchitektur sowie den beteiligten Fachplanern und ausführenden Unternehmen.Über den Deutschen Lichtdesign-PreisDer Deutsche Lichtdesign-Preis zählt seit 2011 zu den wichtigsten Auszeichnungen für Lichtplanung und Lichtarchitektur im deutschsprachigen Raum. Mithilfe einer hochkarätigen, unabhängigen Jury soll damit der professionellen Beleuchtung von Projekten öffentliche Wertschätzung verliehen werden.Bei der Bewertung werden unter anderem folgende Aspekte zu Lichtdesign, Architektur und Technik betrachtet:- Wie ist das Zusammenspiel zwischen dem Licht und der architektonischen Umgebung (Tag- und Nachtwirkung)?- Wie trägt der Lichtentwurf zur Identitätsbildung des Projektes und seiner Bedeutung bei?- Repräsentiert das Projekt eine zukunftsweisende / außergewöhnliche Lichtlösung?- Wie unterstützt das Lichtdesign die Bedürfnisse und Aktivitäten der Nutzer:innen?- Welche besonderen Aspekte in Bezug auf Wartung und Langlebigkeit / Qualitätssicherung der Beleuchtungsanlage sind vorhanden?- Wie ist das Steuerungskonzept auf die Lichtplanung abgestimmt und die Bedienung der Beleuchtung gelöst?- Welche konkreten Maßnahmen wurden zum effizienten Energieeinsatz getroffen?Surftipps:www.medi.de/www.medi.de/unternehmen/karriere/arbeiten-bei-medi/moderne-arbeitswelten/www.aglicht.de/de/www.kadawittfeldarchitektur.de/www.lichtdesign-preis.de/www.lichtdesign-preis.de/projekt/medi-headquarter-bayreuth/Pressekontakt:medi GmbH & Co. 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