Ismaning (ots) -Rund 43 Prozent der Deutschen leiden regelmäßig unter Ein-oder Durchschlafstörungen. Für viele zeigt sich das so: Tagsüber könnte man im Stehen einschlafen, abends liegt man hellwach im Bett. Besonders in der dunklen Jahreszeit erleben viele dieses widersprüchliche Gefühl - der Körper ist müde, doch der Kopf kommt nicht zur Ruhe. Willkommen im Winterschlaf-Paradox. Ausgelöst wird es häufig durch eine Kombination aus Lichtmangel, Stress und erhöhtem Magnesiumbedarf. Neben festen Schlafroutinen kann eine gezielte Unterstützung mit Mikronährstoffen, wie sie in Magnesium-Diasporal Pro Schneller Einschlafen* enthalten sind, helfen, schneller einzuschlafen und den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren.Warum der Schlaf im Winter aus dem Takt gerätEin entscheidender Auslöser ist der Lichtmangel in den Wintermonaten. Im Dunkeln produziert der Körper vermehrt Melatonin, unser zentrales Schlafhormon. Fehlt morgens das helle Tageslicht, das diese Produktion normalerweise hemmt, bleibt der Spiegel länger hoch. Tagsüber sind wir länger müde, und unser Melatoninhaushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Gleichzeitig werden durch Stress und Anspannung die Magnesiumspeicher belastet, die für Entspannung und ein funktionierendes Nervensystem wichtig sind. Das Ergebnis: chronische Müdigkeit am Tag bei gleichzeitigem Wachliegen in der Nacht.Wenn Schlaflosigkeit den Tag bestimmtWer abends nicht einschlafen kann, gerät schnell in einen Teufelskreis: Wachliegen verstärkt die innere Unruhe, die Sorgen über den kommenden Tag erschweren das Einschlafen erneut und die Müdigkeit am nächsten Tag steigt. Das Ergebnis ist ein Zusammenspiel aus anhaltender Tagesmüdigkeit und nächtlicher Schlaflosigkeit, das langfristig unsere Gesundheit belasten kann.Um unserem Körper zu helfen, leichter zur Ruhe zu kommen und besser einzuschlafen, können wir ihn gezielt mit bestimmten Nährstoffen unterstützen: Melatonin signalisiert dem Körper, dass es Zeit zum Schlafen ist, und kann dadurch die Einschlafzeit verkürzen1. Magnesium sorgt für eine Entspannung der Muskeln und eine normale Funktion des Nervensystems, und die Vitamine B2 und B6 tragen zur normalen Funktion der Nerven bei. Gemeinsam unterstützen diese Nährstoffe das Nervensystem und können so zu einem entspannten Start in die Nacht beitragen.Magnesium-Diasporal Pro Schneller Einschlafen* kombiniert hochdosiertes Magnesium mit Melatonin, den Vitaminen B2 und B6. Als Direktstick für die schnelle Einnahme vor dem Schlafengehen oder als patentierte 2-Phasen-Tablette mit zusätzlich L-Tryptophan, die ihre Inhaltsstoffe zeitversetzt abgibt: Melatonin kann dazu beitragen, die Einschlafzeit zu verkürzen, um am nächsten Tag aktiv in den Alltag zu starten.Magnesium-Diasporal Pro Schneller Einschlafen* direkt- Direktsticks für die schnelle Einnahme vor dem Schlafengehen, ohne Wasser- 300 mg Magnesium und 1 mg Melatonin pro Stick- mit Vitamin B2 und B6- zuckerfrei- zahnfreundlich mit Xylit- milder Zitronenverbene-Lavendel-GeschmackMagnesium-Diasporal Pro DEPOT Schneller Einschlafen*- Einzigartige patentierte 2-Phasen-Tabletten mit Sofort- und Langzeitfreisetzung- 300 mg Magnesium und 1,5 mg Melatonin (1,0 mg Sofort-Phase + 0,5 mg Langzeit-Phase)- mit Vitamin B2 und B6- enthält L-Tryptophan- Bruchkerbe für einfaches TeilenMagnesium-Diasporal Pro Schneller Einschlafen* ist vegan, gluten-, laktose- und zuckerfrei und kann 30 bis 60 Minuten vor dem Zubettgehen eingenommen werden. Die Direktsticks ermöglichen eine schnelle Einnahme ohne Wasser direkt vor dem Schlafengehen. Alternativ bietet Magnesium-Diasporal Pro DEPOT Schneller Einschlafen* patentierte 2-Phasen-Tabletten mit Sofort- und Langzeitfreisetzung.Mehr Informationen unter www.diasporal.com.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHManagerin Public RelationsDiana SchmautzAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 221Mail: schmautz.diana@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6366424