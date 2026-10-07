April 2026, Budapest feiert das Ende einer Ära. Nach 16 Jahren Viktor Orban herrscht in der Wahlnacht Aufbruchsstimmung auf den Straßen. Peter Magyars Tisza-Partei gewinnt mit Zweidrittelmehrheit, Orban gesteht seine Niederlage ein. Reuters beschreibt die Hauptstadt am Morgen danach als "Party-Zone". Und während die politische Zeitenwende noch gefeiert wird, beginnen die Finanzmärkte bereits, eine neue Zukunft für Ungarn zu zeichnen.Der Magyar-Effekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer