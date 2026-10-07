Deutschland kommt der Bestellung von vier zusätzlichen MEKO A 200 DEU Fregatten bei TKMS im Wert von EUR 5,3 Mrd. näher. Damit würde das F128 Programm auf acht Schiffe und ein Gesamtvolumen von EUR 11,6 Mrd. anwachsen. Das Scheitern des F126 Programms von Rheinmetall stärkt die Position von TKMS, da Termintreue zunehmend entscheidend ist und TKMS die Auslieferung des ersten Schiffes bereits für 2029 anstrebt. Damen Naval geht aus vergaberechtlichen Gründen gegen die Direktvergabe vor und hat eine Klage über EUR 4,7 Mrd. gegen die Bundesregierung eingereicht, nicht gegen TKMS, wodurch das direkte wirtschaftliche Risiko für TKMS begrenzt bleibt. Das zweite Los verlängert die Auslieferungssichtbarkeit bis 2035 und unterstützt das strukturelle Wachstum im Bereich Überwasserschiffe. Angesichts des starken Auftragsbestands sowie möglicher U-Boot Aufträge in Indien und Kanada bestätigen wir unsere KAUFEN Empfehlung und unser unverändertes Kursziel von EUR 140. Weitere Einblicke in den Sektor erhalten Sie auf unserer virtuellen Defense and Security Conference am 8. Oktober. Anmeldung unter: https://research-hub.de/conference/defense-and-security. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research