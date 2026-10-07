Rheinmetall schaltet der Bundeswehr eigene Radarsatelliten frei. In Neuss läuft die Serienfertigung an. Doch die Aktie hat sich binnen eines Jahres fast halbiert. Analysten sehen trotzdem enormes Potenzial. Die Bundeswehr blickt jetzt mit eigenen Augen aus dem All. Das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall ICEYE Space Solutions hat der Truppe den direkten Zugriff auf mehrere Radarsatelliten freigeschaltet, die exklusiv für sie reserviert sind. Das teilte Rheinmetall mit. Die Streitkräfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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