Deutschland hat sich sein ohnehin kümmerliches Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre mit Staatsausgaben erkauft. Unternehmen und private Haushalte haben im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025 zusammengenommen keinen Beitrag zum Wachstum geleistet. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, über die die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Dass die gesamtwirtschaftliche Leistung D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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