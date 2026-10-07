Vonovia-Aktionäre wollen den heutigen Tag am liebsten aus ihren Kalendern streichen. Der Kurs des deutschen Immobilienkonzerns fällt am Mittwochvormittag auf den tiefsten Stand seit Februar 2014. Kann diese Entwicklung den tiefen Fall der Vonovia-Aktie noch aufhalten oder sollten Anleger sich endgültig vom DAX-Wert verabschieden? Eine neue Marke für einen neuen Geschäftsbereich Vonovia will sich einen neuen Geschäftsbereich erschließen. Auf der Immobilienmesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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