Zweimal lief XRP gegen dieselbe Widerstandszone, zweimal war Schluss. Zugleich fing eine Unterstützung den Kurs auf und inzwischen notiert er über einer Linie, die zuvor als Deckel diente. XRP ist die Kryptowährung des Zahlungsnetzwerks XRP Ledger, das eng mit dem Unternehmen Ripple verbunden ist. Die Zuflüsse in die amerikanischen Fonds gehen dagegen stark zurück. Aus dem Zufluss wird ein Rinnsal Die amerikanischen Spot-ETFs auf XRP verbuchten in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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