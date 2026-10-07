Kann ein KI-Tool dein Modeberater werden? Das hat Prompt Engineer Susanne Renate Schneider ausprobiert. Sie teilt einen Prompt, der ChatGPT, Claude und Co. nicht nur zum Assistenten macht. Für bestimmte Anlässe den passenden Look finden und generell die eigene Silhouette gut zur Geltung bringen: Kann Künstliche Intelligenz dabei helfen? Prompt-Engineer Susanne Renate Schneider hat das ausprobiert. Das Ergebnis und einen Ausblick zu einer möglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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