München (ots) -Am 15. November 2026 wäre Helmut Fischer 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet ihm der Bayerische Rundfunk vom 14. bis 17. November ein umfangreiches Programm. Zu sehen sind zwei Folgen "Monaco Franze" mit Fischer in der Rolle seines Lebens und der prominent besetzte Zweiteiler "Der Unschuldsengel". Außerdem zeigt der BR eine Dokumentation aus der Reihe "Unter unserem Himmel" mit Ausschnitten aus Helmut Fischers letztem großen Fernsehinterview sowie seinen ersten Münchner Tatort als Hauptermittler Ludwig Lenz: "Im Fadenkreuz". Ausführliche Würdigungen im Hörfunk runden das Programm zu Ehren dieser bayerischen Ikone ab.Samstag, 14. November 2026Bayern 28.05 Uhr Bayerisches Feuilleton: Zum 100. Geburtstag"Spatzl, schau wia i schau!" Eine Hommage an den Schauspieler Helmut FischerVon Heidi Wolf und Michael Zametzer (2016)Wdh. am Sonntag, 15. November, 12.05 UhrVerfügbar in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:93f397eaa923f8b4/)Der "Monaco Franze" war die Rolle seines Lebens und sein Durchbruch - mit 57 Jahren. Als "ewiger Stenz" wurde Helmut Fischer in den 1980er-Jahren berühmt, die Serie von Helmut Dietl um den charmanten Hallodri und Vorstadt-Casanova Franz Münchinger war und ist Kult und Kulturgut.Fischers Weg zum Erfolg war steinig. Am 15. November 1926 in München geboren wuchs er in ärmsten Verhältnissen auf, wurde in den letzten Kriegsmonaten noch eingezogen. Kurz besuchte er eine Schauspielschule, musste sich danach für Jahrzehnte mit Nebenrollen auf der Bühne und im Fernsehen zufriedengeben. Bis Helmut Dietl ihm den Monaco Franze auf den Leib schrieb. Im echten Leben, so versicherte es Helmut Fischer einmal selbst, sei er übrigens "gnadenlos treu".Kolleginnen und Wegbeleiterinnen wie Ruth Maria Kubitschek, Michaela May und Cornelia Willinger erinnern an den spät berufenen Stenz und den Menschen hinter der Rolle.BR Fernsehen20.15 Uhr Monaco Franze (1): Ein bissel was geht immer21.05 Uhr Monaco Franze (7): Ein ernsthafter älterer HerrD, 1982. Regie: Helmut DietlARD Mediathek: 12 Monate nach AusstrahlungDer Monaco Franze (Helmut Fischer) ist ein Münchner Kriminalkommissar. Er liebt seine Stadt, er liebt seine Frau Annette (Ruth Maria Kubitschek), die aus viel besseren Kreisen stammt als er, und Annette liebt ihren Franze. Doch der Franze liebt das Abenteuer. Und dabei muss Annette ihn gewähren lassen, denn der Monaco ist, obwohl reifer geworden, ein Stenz, und den kann man nicht an die Leine legen.Das BR Fernsehen zeigt zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer zwei Folgen der Serie, mit der Helmut Fischer berühmt wurde.BR Fernsehen21.55 / 23.25 Uhr "Der Unschuldsengel"Zweiteiler, D, 1991. Regie: Oliver Storz (Folge 1), Julian Roman Pölsler (2)Der Piano-Schorsch (Helmut Fischer) ist obdachlos und liebt seine Freiheit. Schärfere Polizeikontrollen und ein neuer Kommissar (Gustl Bayrhammer) machen ihm jedoch das Leben schwer. Und dann wird auch noch sein Freund Mäxle (Hans Clarin) wegen Diebstahls festgenommen. Zwar liebt Kioskfrau Agathe (Rita Russek) den Schorsch und würde ihn sogar heiraten, doch kann der nur an die schöne Unbekannte (Iris Berben) denken, die ihm immer wieder begegnet.Sonntag, 15. November 2026Bayern 29.05 - 12.00 Uhr Bayern 2 am SonntagvormittagDarin: "Zum 100. Geburtstag des Schauspielers Helmut Fischer - Eine Würdigung"BR Fernsehen19.15 Uhr Unter unserem Himmel: "Der unsterbliche Stenz - Erinnerungen an Helmut Fischer"D, 2006. Doku von Sybille KrafftDanach in der ARD Mediathek verfügbarZur Erinnerung an den beliebten Münchner Schauspieler hat Sybille Krafft die Höhepunkte aus seinen Film- und Fernsehauftritten zusammengestellt. Sie zeigt Helmut Fischer nicht nur in seinen Paraderollen als "Tatort"-Kommissar "Lenz", als "Monaco Franze" oder als "Der Unschuldsengel". Vor seinem lang ersehnten beruflichen Durchbruch war Helmut Fischer nämlich in ganz ungewohnten Rollen aufgetreten: als einfältiger Hochzeiter im "Komödienstadel", als halbstarker Gauner in "Isar 12" oder als linkischer Nazi in Horváths "Italienische Nacht".Ergänzt wird diese Werkschau mit Ausschnitten aus dem letzten großen Fernsehinterview, das Helmut Fischer der BR-Autorin ein paar Monate vor seinem Tod noch gegeben hatte. Er berichtete damals von den verschlungenen Wegen seiner Laufbahn, von über 30 erfolglosen Jahren, als Kritiker seine schauspielerische Leistung noch als "Körperverletzung" empfanden.Und er sprach über sein "zweites Leben", nachdem ihn Helmut Dietl 1979 für die legendäre BR-Serie "Der ganz normale Wahnsinn" entdeckt hatte. Schließlich philosophierte er auch noch ein bissel über seine Liebe zu München, über das Alter - und natürlich die Frauen.Dienstag, 17. November 2026BR Fernsehen:22.00 Uhr Tatort: "Im Fadenkreuz"D, 1981. Regie: Thomas EngelKriminalkommissar Lenz (Helmut Fischer) muss sich in seinem ersten Fall als Chef mit einer Gangsterbande herumschlagen, die auch vor Erpressung und Bedrohung Unschuldiger nicht zurückschreckt.Pressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/pressedossiersOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6366509