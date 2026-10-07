Nordex-Aktie könnt ewieder mal einen Schub vertragen. Auch wenn seit Jahresanfang noch ein schhönes Plus zu Buche steht, sind die zwischendurch gesehenen 50,00 EUR wieder in weite Ferne gerückt. An den Analystenstimmen sollte es eigentlich nicht liegen. Und an den Aufträgen auch nicht, wie sich heute wieder zeigt.In den vergangenen Septemberwochen hat die Nordex Group in der Türkei - einem ihrer wichtigsten Märkte - mehrere neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 389 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie. Und noch wichtiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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